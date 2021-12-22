Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу та вугілля

Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу та вугілля

Прем'єр стверджує, що попри світову енергетичну кризу, ситуація із забезпеченням України вугіллям та газом є стабільною.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна має достатньо газу та вугілля для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це очільник Кабміну сказав на брифінгу за підсумками поїздки до Івано-Франківської області.

За його словами, опалювальний сезон розпочався без жодних проблем, "критичних ситуацій та стресів".

Шмигаль стверджує, що попри світову енергетичну кризу, ситуація із забезпеченням України вугіллям та газом є стабільною. Так, за інформацією Міненергетики, наразі спостерігається позитивний баланс із накопиченням вугілля на українських складах.

"При надходженнях більше 2 мільйонів тонн вугілля за рахунок імпорту та власного видобутку, щомісячне споживання становить в межах від 1,7 до 1,9 мільйонів тонн. Окрім того, видобуток вугілля на українських шахтах збільшено на 28%", — сказав прем’єр.

Також Шмигаль додав, що за даними "Нафтогазу" українські газосховища мають достатню кількість газу на опалювальний сезон. Він запевнив, що населення, бюджетна сфера та промисловість повністю забезпечені, і ризиків можливого зриву опалювального сезону немає.

Нагадаємо, що Україна отримає додатковий газ із Угорщини: поки що лише на 3 місяці.

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