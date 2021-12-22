Шмигаль рассказал, хватит ли Украине газа и угля

Премьер утверждает, что, несмотря на мировой энергетический кризис, ситуация с обеспечением Украины углем и газом является стабильной.
Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что у Украины есть достаточно газа и угля для стабильного прохождения отопительного сезона.
Об этом глава Кабмина сказал на брифинге по итогам поездки в Ивано-Франковскую область.
По его словам, отопительный сезон начался без проблем, "критических ситуаций и стрессов".
Шмигаль утверждает, что, несмотря на мировой энергетический кризис, ситуация с обеспечением Украины углем и газом является стабильной. Так, по информации Минэнергетики, наблюдается положительный баланс с накоплением угля на украинских складах.
"При поступлениях более 2 миллионов тонн угля за счет импорта и собственной добычи, ежемесячное потребление составляет в пределах от 1,7 до 1,9 миллионов тонн. Кроме того, добыча угля на украинских шахтах увеличена на 28%", — сказал премьер .
Также Шмигаль добавил, что, по данным "Нафтогаза", украинские газохранилища имеют достаточное количество газа на отопительный сезон. Он заверил, что население, бюджетная сфера и промышленность полностью обеспечены и рисков возможного срыва отопительного сезона нет.
Напомним, что Украина получит дополнительный газ из Венгрии: пока только на 3 месяца.
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