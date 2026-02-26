"Сталевий фронт" Ахметова передав 157-й ОМБр техніку та обладнання на мільйони гривень

Реклама

Загальна допомога перевищила 160 млн грн: "Сталевий фронт" Ахметова передав черговий пакет техніки 157-й ОМБр

Ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала 157-й окремій механізованій бригаді черговий пакет допомоги. Ключовою частиною допомоги стала автомобільна техніка: вантажний Mercedes-Benz Atego, трактор-екскаватор JCB 3CX для інженерних робіт, полупричіп-рефрижератор для зберігання продуктів та медикаментів, а також 11 автомобілів, включно з пікапами та бусами. Для забезпечення стабільного зв'язку передано 20 комплектів автомобільних Starlink – критично важливий інструмент координації на сучасному полі бою.

"Ми розуміємо, що сучасний бій – це не лише вогнева потужність, а й логістика, зв'язок, інженерна підтримка. 157-ма бригада отримала саме те, що дозволяє підрозділу функціонувати як єдиний організм – від доставки боєприпасів до координації дронів. Це комплексний підхід до підтримки захисників", – прокоментував Антон Гончарук, представник "Сталевого фронту".

Реклама

Окрему увагу приділено автономному енергопостачанню: бригада отримала генератори різної потужності – від компактних 8,5 кВт до потужних агрегатів на 55 та 75 кВА, які здатні забезпечити електроенергією цілі польові табори та командні пункти.

Крім того, для посилення розвідувальних та контрбатарейних можливостей передано 10 систем РЕБ, планшети для координації операцій, а також окуляри та пульти для операторів безпілотників.

"Рефрижератор, екскаватор, генератори – це може здаватися другорядним на фоні зброї, але саме ця техніка дозволяє нам виконувати завдання щодня. Можливість зберігати продукти, копати укриття, мати стабільний зв'язок – це те, що рятує життя не менше, ніж броня", – зазначив командир одного з підрозділів 157-ї ОМБр.

Загальна сума допомоги, яку "Сталевий фронт" надав 157-й окремій механізованій бригаді, вже перевищила 160 мільйонів гривень.

Реклама

Довідка:

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" – масштабна ініціатива з допомоги Збройним Силам України, яка працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Проєкт забезпечує українських захисників критично важливою технікою, обладнанням, засобами зв'язку та розвідки. Загальна сума допомоги бізнесів Ріната Ахметова з початку повномасштабного вторгнення становить 13,5 млрд грн.