У Харкові відновлять теплопостачання: уряд виділив 70 млн грн

У Харкові відбудують ТЕЦ-3, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів.
Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі".
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 27 вересня.
"Таке рішення дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду", — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Унаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 зазнала значних пошкоджень. Зокрема, зруйновані будівля котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.
Для відбудови об’єкта вже розроблено план ремонтно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, експерт назвав основну проблему цьогорічного опалювального сезону.
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