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У Харкові відновлять теплопостачання: уряд виділив 70 млн грн

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У Харкові відновлять теплопостачання: уряд виділив 70 млн грн

Фото: КМДА

У Харкові відбудують ТЕЦ-3, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів.

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі".    

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 27 вересня.

"Таке рішення дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити  своєчасний  початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду", — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Унаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 зазнала значних пошкоджень. Зокрема, зруйновані будівля котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкоджені парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Для відбудови об’єкта вже розроблено план ремонтно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, експерт назвав основну проблему цьогорічного опалювального сезону.

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