Угорщина продовжує блокувати допомогу Україні, попри поступки Києва

У Євросоюзі працюють над розблокуванням 8-го траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.

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Про це заявив впливовий офіційний представник Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Будапешт продовжує блокування, пори те, що Україна пішла на поступки у питанні з угорським ДТП банком.

"Ми все ще обговорюємо з Угорщиною й Україною це питання. Банк ОТР був вилучений Україною з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Але все ще є певні чинні проблеми, які продовжують існувати, і відповідні служби ЄС, зокрема, Європейська служба зовнішніх дій, повною мірою долучені до цих дискусій між Києвом та Будапештом. Тож ми очікуємо, що радше скоріше, ніж пізніше, ми зможемо мати угоду, та здійснити черговий транш з Європейського фонду миру", - зазначив представник ЄС.

Євро чиновник утримався від коментарів щодо зустрічі між президентом РФ Путіним та угорським прем’єром Орбаном у Пекіні, пославшись на те, що керівники держав мають суверенне право зустрічатися з ким вважають за необхідне.

Водночас він зауважив, що ЄС не змінює спільну та визначену позицію щодо особи Путіна, та підтримує ордер на арешт, що був виданий проти президента РФ прокурором Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш спробував виправдати свого шефа за зустріч з Путіним у Китаї.

Крім того, ми раніше інформували, що до кінця листопада Європейський Союз та Угорщина прагнуть досягнути угоди про розблокування переговорів щодо вступу України до ЄС.

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