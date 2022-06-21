Уряд затвердив три програми грантового фінансування бізнесу - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд почав впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

У вівторок, 21 червня, Кабінет міністрів України затвердив три програми грантового фінансування.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом. Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту", - написав він.

Зазначається, що всі ці програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

Нагадаємо, що українці, які втекли від війни до Польщі та знайшли там тимчасовий захист, можуть отримати ще одну грошову допомогу від німецької благодійної організації Diakonie Katastrophenhilfe.