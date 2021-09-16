В Україні впроваджують нове свято - День працівника фінансової сфери

В Україні впроваджують нове свято - День працівника фінансової сфери

Свято сприятиме вшануванню праці фінансистів.

Уряд схвалив проєкт Указу президента про встановлення в Україні професійного свята – Дня працівника фінансової сфери, яке щорічно відзначатимуть 24 липня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Саме в цей день Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Ольги. Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка – володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов’язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об’єднання).

Встановлення професійного свята для працівників фінансової системи сприятиме вшануванню самовідданої праці, значного внеску в розвиток фінансової сфери та підвищенню престижності праці фінансиста.

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