Везли алкоголь та деревину: Литва не пропустила російські фури до Калінінграда

Литва не пропустила 34 вантажівки, які везли до Калінінграда алкоголь, деревину та інші підсанкційні товари.

Фури намагались через Литву потрапити до Калінінграда з території Росії та Білорусі, проте литовські прикордонники їх не пропустили.

Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT, посилаючись на інформацію представниці Митного департаменту Ліни Лаурінайтіте-Грігене.

Зазначається, що заборона на переміщення російських підсанкційних товарів через Литву почала діяти від 10 липня. Після цього вантажівки з території РФ та Білорусі намагались ввести до Калінінграда алкоголь, деревину, меблі та інші підсанкційні товари, проте литовські прикордонники їх не пропустили.

"Розвернені на російську та білоруську сторону вантажівки перевозили автозапчастини, ліс та вироби з дерева, меблі, мастильні матеріали, скло, міцні алкогольні напої", — йдеться у повідомленні митниці.

П'ять фізичних осіб, які перевозили алкоголь, не змогли в'їхати до Литви через прикордонний пост Панемуне, де з російського боку ремонтується міст Королеви Луїзи та можливий лише пішохідний перехід.

Нагадаємо, Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію.

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