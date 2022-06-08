"Віримо тільки ЗСУ": Арестович про перемовини РФ та Туреччини щодо вивезення зерна з України

Україна може розблокувати свої порти тільки військовим шляхом.
У тому Україна не вірить у перемовини Росії та Туреччини стосовно дозволу на вивезення зерна з портів.
Про це 8 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Попри всю нашу дружбу з Туреччиною, при всій повазі до їхньої допомоги, вони з росіянами говорять про те, як вони вивозитимуть українське зерно з українських портів. Наше МЗС сьогодні сказало, що вони можуть про щось домовляться, але вирішуватиме Україна. Російський флот повинен бути відкинутим від портів і тоді ми дозволимо вивезти наше зерно, бо ми не віримо РФ та посередникам. Віримо тільки ЗСУ. А відкрити коридор, щоб туди зайшов російський флот та авіація - ми не дозволимо", - сказав Арестович.
Нагадаємо, посол України розповів, про що домовились Росія та Туреччина.
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