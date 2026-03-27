ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Збереження поточних прайс-кепів є критично важливим для стабільності енергоринку в умовах дефіциту — РБК-Україна

Збереження чинного рівня прайс-кепів розглядається ринком як ключова умова стабільної підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

У матеріалі наголошується, що саме поточний рівень цінових обмежень дозволяє зберігати баланс ринку в умовах дефіциту генерації та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

«Саме збереження чинного рівня граничних цін… ринок розглядає як одну з базових умов стабільної підготовки до зими», — зазначається у статті.

Зокрема, прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту, що є критично важливим для балансування системи. Водночас вони створюють більш передбачувані умови для інвесторів, зокрема у розвиток розподіленої та маневрової генерації.

У матеріалі підкреслюється, що повернення до більш жорстких цінових обмежень може мати негативний ефект для ринку, зокрема обмежити імпорт та посилити ризики дефіциту.

Таким чином, чинні прайс-кепи виконують не лише регуляторну, а й системну функцію — підтримують стійкість енергосистеми та формують базу для її підготовки до пікових навантажень, зазначають автори. 

Нагадаємо, ідеться про граничні ціни на рівні 15 000 грн/МВт·год на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, а також 16 000 грн/МВт·год на балансуючому ринку. Термін дії цих прайс-кепів спливає 31 березня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie