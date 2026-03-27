Збереження поточних прайс-кепів є критично важливим для стабільності енергоринку в умовах дефіциту — РБК-Україна

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

У матеріалі наголошується, що саме поточний рівень цінових обмежень дозволяє зберігати баланс ринку в умовах дефіциту генерації та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

«Саме збереження чинного рівня граничних цін… ринок розглядає як одну з базових умов стабільної підготовки до зими», — зазначається у статті.

Зокрема, прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту, що є критично важливим для балансування системи. Водночас вони створюють більш передбачувані умови для інвесторів, зокрема у розвиток розподіленої та маневрової генерації.

У матеріалі підкреслюється, що повернення до більш жорстких цінових обмежень може мати негативний ефект для ринку, зокрема обмежити імпорт та посилити ризики дефіциту.

Таким чином, чинні прайс-кепи виконують не лише регуляторну, а й системну функцію — підтримують стійкість енергосистеми та формують базу для її підготовки до пікових навантажень, зазначають автори.

Нагадаємо, ідеться про граничні ціни на рівні 15 000 грн/МВт·год на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, а також 16 000 грн/МВт·год на балансуючому ринку. Термін дії цих прайс-кепів спливає 31 березня 2026 року.