Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня?

День, який астрологи називають часом роботи над помилками: необхідно підбивати підсумки попереднього періоду свого життя, аналізувати зроблене, щоб визначити, що було правильно, а що – ні. У майбутньому така робота, навіть якщо на перший погляд вона може здатися нудною та нецікавою, дозволить уникнути хиб, а успіхи – навпаки, повторити і навіть перевершити. Також можна – і потрібно – складати плани на найближчий час, а ось активні дії небажані – вони виявляться марною витратою сил і часу.

Риби

Риби можуть зустрітися з людиною, з якою вони колись розлучилися не найкращим чином – з образами та взаємними претензіями. Тепер настав час не лише розібратися в обставинах, які на той час призвели до серйозного конфлікту, а й налагодити стосунки. На превеликий подив представників знака все виявиться зовсім не так, як їм здавалося свого часу, а, отже, і помиритися буде не тільки можна, а й потрібно.

Читайте також: