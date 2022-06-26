Астрологічний прогноз на 26 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливу силу набирає внутрішній голос – він матиме відповідь на будь-яке запитання, тому важливо прислухатися до його порад. На запитання, які давно не дають спокою, можна буде поглянути під іншим кутом зору, що дозволить з легкістю знайти на них відповіді. Також у цей час доводиться часто вигукувати: "Еврика!" – ймовірні несподівані відкриття у найрізноманітніших сферах життя.

Символ дня: скіпетр, жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, синій.

Щасливе каміння дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін і нижче.

Хвороби дня: можливі проблеми з лімфатичною системою та кров'ю.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволять позбутися ілюзій і поглянути правді у вічі: можливо, це буде неприємно, але необхідно.

Афоризм дня: "Геніальність залежить, головним чином, від енергії" (англійський поет і культуролог Метью Арнольд).

Геометрична фігура дня: ламана лінія.

Ангел-охоронець дня: Гасар – дарує перемогу у найскладніших життєвих ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Табу дня: не варто зайвий раз дивитися у дзеркало — це може стати поганою прикметою.

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