Астрологічний прогноз на 8 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію, якою сьогодні забезпечать людей Всесвіт, необхідно спрямувати до творчого русла: можна – і треба! – розпочинати проєкти, які давно фігурують у перспективних планах. Необхідно максимально уважно поставитися до знайомств нинішнього дня – люди, які з'явилися у найближчому колі, прийдуть туди надовго.

Символ дня: джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бурштиновий, теракотовий, охра.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: люди, які страждають від будь-яких захворювань, цього дня відчують полегшення, що, втім, не означає, що треба відмовитись від призначеного сімейним лікарем лікування.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня залишать по собі приємне враження, але, на жаль, не справдяться – не варто покладати на них особливі надії.

Афоризм дня: "Кожен, хто має бібліотеку і садок, не потребує більше нічого" (Цицерон).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-охоронець дня: Масабель – допомагає вибратися з будь-яких життєвих обставин, навіть дуже складних та заплутаних.

Магія та містика дня: можна читати змови, які приваблюють успіх у бізнесі та фінансах.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки – вони будуть невдалими.

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