Астрологічний прогноз на 8 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія в таку місячну добу б'є через край,через що може здаватися, що людині до снаги будь-яка — навіть найскладніша — справа, головне — спрямовувати її винятково на доброчесну мету. Можна — і треба — спілкуватися з начальством: воно охоче вирішить усі — зокрема й матеріальні — питання.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: бузковий.

Камені дня: сапфір, геліотроп

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливо небезпечними можуть бути будь-які захворювання, пов'язані з легенями. Щоб не захворіти, рекомендується більше гуляти, частіше провітрювати приміщення та робити в ньому вологе прибирання, а також є більше сезонних овочів та фруктів.

Афоризм дня: "Мова — найнебезпечніша зброя: рана від меча легше загоюється, ніж від слова" (Педро Кальдерон де ла Барка).

Геометрична фігура дня: коло.

Шлюб і взаємини дня: у жодному разі не можна — навіть під впливом сильних емоцій — бажати поганого коханим та рідним людям: про слова та думки, що мають у цей день матеріальну силу, незабаром доведеться пошкодувати.

Містика дня: можна робити амулети, які залучають у життя матеріальні блага.

Табу дня: не можна брехати і бити посуд — наслідки можуть виявитися неприємними.

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