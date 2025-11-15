Астрологічний прогноз на 15 листопада

Посудини з живою і мертвою водою / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від реалізації професійних проєктів краще відмовитися, зосередившись, як і годиться у вихідний, на справах побутового і господарського характеру. У фінансовому плані успішними обіцяють бути дрібні операції — наприклад, оплата комунальних рахунків.

Символ дня: посудини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, кварци.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не принесуть ускладнень, особливо якщо вчасно звернутися по допомогу до лікаря.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах — сьогодні вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині її сьогодення, тому віщими не є.

Табу дня: не можна допускати легковажності у поводженні з водою — цього дня вона становить небезпеку.

Цитата дня: «Те, що приносить вам благо, для іншого може обернутися бідою, тому не варто тягнути за собою нікого — кожна людина має сама пройти свій шлях» (Ши Наянь).

