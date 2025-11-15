Астрологический прогноз на 15 ноября

Сосуды с живой и мертвой водой / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от реализации профессиональных проектов лучше отказаться, сосредоточившись — как и положено в выходной — ина делах бытового и хозяйственного характера. В финансовом плане успешными обещают быть мелкие операции — например, оплаты коммунальных счетов.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня:

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: горный хрусталь, кварцы.

Питание дня: болезни, начавшиеся в этот день не принесут осложнений, особенно если вовремя обратиться за помощью к врачу.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах — сегодня они дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку его настоящее, поэтому вещими не являются.

Табу дня: нельзя допускать легкомыслия в обращении с водой — в этот день она представляет опасность.

Цитата дня: «То, что приносит вам благо, для другого может обернуться бедой, поэтому не стоит тащить за собой никого — каждый человек должен сам пройти свой путь» (Ши Найань).

