- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от реализации профессиональных проектов лучше отказаться, сосредоточившись — как и положено в выходной — ина делах бытового и хозяйственного характера. В финансовом плане успешными обещают быть мелкие операции — например, оплаты коммунальных счетов.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня:
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: горный хрусталь, кварцы.
Питание дня: болезни, начавшиеся в этот день не принесут осложнений, особенно если вовремя обратиться за помощью к врачу.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах — сегодня они дадут ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку его настоящее, поэтому вещими не являются.
Табу дня: нельзя допускать легкомыслия в обращении с водой — в этот день она представляет опасность.
Цитата дня: «То, что приносит вам благо, для другого может обернуться бедой, поэтому не стоит тащить за собой никого — каждый человек должен сам пройти свой путь» (Ши Найань).
Читайте также: