Астрологічний прогноз на 17 липня

Дерево / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий день для активних, але спонтанних дій: кожен крок слід ретельно обмірковувати.

Символ дня: вибір між добром і злом.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: нефритовий, зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

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За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому варто насторожитися вже після появи перших симптомів.

Харчування дня: від солодощів слід категорично відмовитися, також не варто вживати м’ясо та м’ясні продукти.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: цей день однаково сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна займатися любовним чаклунством, але лише за умови, що почуття у парі взаємні — насильство в цій справі неприпустиме.

Сни дня: сни можуть виявитися пророчими, але лише якщо вони кольорові.

Табу дня: не можна завдавати шкоди рослинам — навіть зривати листя з гілок не рекомендується.

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Цитата дня: «Якщо стоїть вибір між „так“ і „ні“, то „так“! Зробіть це. Поцілуйте, наздоженіть, обійміть, зустріньтеся, скажіть. І нехай це вийде нісенітницею, зате ви спробували» (Джонні Депп).

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