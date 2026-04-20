Астрологиня назвавла знаки зодіаку, які люблять читати паперові книжки

У наш час, коли практично щодня з'являються нові технології, жити по-старому, здавалося б, смішно.

Міла Корольова
Для читання нині добре пристосовані численні ґаджети, у традиційній бібліотеці, начебто, вже немає сенсу, попри це, є й ті, хто не може без неї обійтися.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять читати паперові книжки.

Діва

Діви цінують все, що пов’язано з історією їхніх дому і сім’ї, і книжки тут відіграють одну з головних ролей. Представники знака люблять не просто розглядати палітурки зібрань творів, які стоять на полиці, а й згадувати, звідки вони взялися в домі — хто і коли їх купив або подарував.

Овен

Овни люблять усе живе, і книжки — їхній запах, тактильні відчуття та зовнішній вигляд — винятком із цього правила не є. Так, електронними книжками, які в представників знака відповідних емоцій не викликають, вони користуються за потреби, а читати люблять паперові.

Скорпіон

Скорпіони як наймістичніший знак зодіакального кола упевнені: знання, а разом із ними й мудрість, які можна почерпнути в старих книжках, не знайдеш більше ніде. Жодна електронна книжка, позбавлена заряду позитивної енергетики, надати їх не може.

