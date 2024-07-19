Австрологічний прогноз на 19 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для спілкування з друзями та рідними.

Символ дня: Горн.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: захворювання сьогодення проходять швидко і не залишають сліду, особливо якщо вчасно вжити заходів.

Харчування дня: хороший результат дає лікувальне голодування, але вдаватися до нього варто лише з дозволу лікаря.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна розпушувати та удобрювати ґрунт,посилено поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: день, коли у кожної людини можуть виявитися екстрасенсорні здібності – варто скористатися несподіваним даром, щоб відшукати зниклі речі чи документи.

Сни дня: сни цієї ночі важливої інформації не несуть.

Табу дня: не можна ледарити: якщо немає робочих завдань, які вимагають вирішення, необхідно знайти собі хоч якесь заняття.

Цитата дня: «Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від завзятості»(Амелія Ерхарт).

Читайте також: