Фінансовий гороскоп на лютий 2024 року

Лютий принесе із собою зміни у грошовій галузі – як для глобальної системи фінансів, так і для кожної окремої людини. Протягом місяця виникнуть нові завдання щодо перетворення сфери ресурсів та її розвитку в нових умовах сучасного світу.

З'єднання Венери з Плутоном у знаку Водолія станеться 22 лютого, але його впливи відчуватимуться всю другу половину місяця. Аспект стане початком нового витка у взаєминах, основою яких є грошовий інтерес. Також трансформуватиме економічні взаємодії між структурами та об'єднаннями, які пов'язані з формуванням, розподілом і використанням коштів.

У лютому можливі й кризові події, які згодом призведуть до оновлень у системах влади різних держав. Події, що почалися цього місяця, розвиватимуться весь рік, остаточні підсумки будуть підбиті у грудні 2024 року. Можливе утворення нової грошової одиниці або відхід від звичних усім валют, масова цифровізація грошових коштів. Усе цікаве та захопливе у глобальній фінансовій системі в лютому тільки розпочинається.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Варто подумати про підбиття підсумків попереднього тривалого періоду та готуватися до нового етапу у професійній сфері, адже від цього залежить ваш фінансовий успіх. Не варто відкладати до довгої скриньки всі нові справи та устремління, оскільки в першій половині місяця обставини для вас сприятливіші. З'єднання Марса (ваш управитель) з Плутоном 13 лютого наділяє вас здатністю дуже глибоко проникати в суть речей і відчувати на інтуїтивному рівні справжні мотиви інших людей.

ТЕЛЕЦЬ

З'єднання Венери (ваш управитель) з Плутоном 16 лютого сприятливо позначиться на вашому фінансовому становищі. Також доводить ваші комунікативні навички практично до досконалості. Якщо вам давно не дає спокою думка про те, що вам потрібно з кимось обговорити щось значне, кращого періоду, ніж друга половина лютого, цього року не знайти. Можна розглянути вкладення коштів у довгострокові угоди, відкриття власного бізнесу, взяття іпотеки.

БЛИЗНЯТА

Ви стаєте обачливішими, емоційно стриманішими, практичнішими у використанні набутого досвіду та наявних ресурсів. Завдяки ретельно продуманому плану дій легше даватиметься досягнення цілей. Чудовий час для розвитку свого інтелекту та зав'язування соціальних зв'язків. Озирніться навколо – ви побачите того, кому необхідно протягнути руку допомоги. Благодійність допоможе опрацювати свою грошову карму та відкрити нові можливості для себе.

РАК

У першій половині лютого ваші розумові здібності трохи знижені, що робить вас дратівливими через нерозуміння власних перспектив. Намагайтеся не ставити собі якихось надзавдань на професійній ниві, а з людьми навколо контролювати себе, в жодному разі не зриваючись на критику та образи за найменшої нагоди. Вже від 17 лютого до вашої професійної та грошової сфери повернеться визначеність, і ви будете задоволені своїм становищем.

ЛЕВ

"Гори на роботі" вже зрушити легко не вдається. Складний місяць для фінансової сфери, бізнесу, співпраці із зарубіжними партнерами. Плани руйнуються, здоров'я потребує підвищеної уваги, колеги та співробітники висувають претензії. Всі найважливіші справи заплануйте на першу половину місяця – не бійтеся братися до завдань, які ще нещодавно видавалися непідсильними. Якщо й надалі відкладатимете їх до довгої скриньки, вони стануть причиною проблем у найближчому майбутньому.

ДІВА

Перша половина лютого сприятливіша для вас у матеріальній сфері. На початку місяця набагато легше вирішувати найскладніші завдання. У другій половині лютого проблеми накопичуються, наче снігова куля. Можливий серйозний конфлікт між вашим внутрішнім світом і проявом вашої особистості у зовнішньому світі. Вас розриватимуть протиріччя, чи все ви робите правильно і чи в той бік рухаєтеся, та незважаючи на це, ви продовжуватимете це робити із завзяттям і запалом.

ТЕРЕЗИ

Обставини зовнішнього світу змушують вас інакше подивитися на звичні речі, підштовхують до всього оригінального та незвичайного. Здійснювати необачні вчинки зопалу точно не варто, краще добре все обміркувати, зважити всі "за" і "проти" – і лише після цього діяти. Планетарні енергії лютого втілюють будь-які починання, тому в цей період ви дійсно можете знайти цікаве хобі, яке залишиться з вами надовго, і в ньому ви зможете досягти вагомого успіху, можливо, зробити його джерелом доходу.

СКОРПІОН

Іноді невидима сила обставин повсякчас підштовхуватиме вас щось кардинально змінити у своєму житті. Але пам'ятайте, що існує великий ризик фінансових втрат, тому розпоряджатися грошима треба дуже обережно й консервативно – жодних сумнівних інвестицій, великих кредитів чи вкладень у "прибутковий бізнес". Ваш управитель – Плутон, планета щойно перейшла до знака Водолія. Ця велика астрологічна подія означає доволі масштабні зміни не лише у вашому житті, але і для цілих держав.

СТРІЛЕЦЬ

Ви можете картати себе протиріччями і невпевненістю як у власних силах, так і у виборі правильного напрямку в бізнесі чи професійній сфері. Намагайтеся почергово займатися вирішенням питань, а не одразу всіма, охоплюючи теми загалом. Обставини складаються вдало для ініціативних і діяльних особистостей, тому не закривайтеся в раковині, а дивіться відкрито і прямо на всі можливості, які відкриваються перед вами. Будь-які творчі починання доповняться додатковим змістом.

КОЗОРІГ

Ваш успіх у фінансовій сфері залежить від детально опрацьованого плану, до якого входять усі основні показники організації справ. Якщо це так, тоді на вас чекає успіх і все розвиватиметься без неприємних несподіванок. Спілкування по роботі відбуватиметься легко. Можна почати щось масштабне, наприклад, прийти до керівництва з ідеєю розширення бізнесу. В разі відсутності цілей вам терміново необхідно опанувати себе, звернутися до фахівців і привести себе в норму. Адже лютий – сприятливий час для починань!

ВОДОЛІЙ

Вам легко вдаватимуться будь-які прояви себе в зовнішньому світі, але й поточних перешкод буде чимало. Уникайте рутини та робіть найсміливіші кроки у професійній сфері. Настав час змінити щось у бізнесі, оновити робочі проєкти, щоби підвищити рівень доходу. Не забувайте про те, що у ваш знак зодіаку увійшла планета ризику, влади та грошей – Плутон, транзит триватиме 20 років, тому саме час будувати плани на майбутнє, крок за кроком наближаючись до своїх цілей.

РИБИ

Найкращий план на місяць – займатися звичними справами, не відступати від плану – аж до того, що навіть на роботу та з роботи треба їхати винятково звичним маршрутом. Від 19 лютого Сонце увійде до вашого знака і дасть зелене світло всьому, що доводилося відкладати. Придивляйтеся до вигідних пропозицій, думайте про інвестиції. У третій декаді місяця можна щось змінювати, починати з нуля будь-яку справу. До вашого життя поступово повернуться свято й комфорт.

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