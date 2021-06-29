Гороскоп кохання на липень 2021 року

Липень — сприятливий період для романтики, кохання, оформлення офіційних спілок.

Венера — жіноча планета, наближається до чоловічої — Марса, з'єднання у Леві відбудеться 13 липня 2021, але відчуватися ці милостиві енергії будуть практично весь місяць. Марс і Венера є двигуном всього, що відбувається на Землі, тому що сама планета Земля на небі розташована між ними.

Знак Зодіаку — Лев, належить до стихії Вогню, має фіксовані якості. Тут вже видно результат наповнення енергією і запліднення в природі — встигає урожай, дозрівають плоди, підростають нащадки. Так і в любовних взаєминах — вони стрімко розвиваються і переходять на новий рівень. Навіть найскромніші і сором'язливі люди стають більш ініціативними і пристрасними. У липні легше починати відносини або гармонізувати вже існуючі.

Самотні люди, з великою часткою ймовірності, зустрінуть свого ідеального партнера. Звичайно, потрібно докласти зусиль — перебувати серед людей, відвідувати різні заходи, проявляти активність в соціальних мережах, зустрічатися з друзями. У липні багато людей швидко закохуються, тому наявні взаємини можуть виявитися під загрозою. Але це гарний час для того, щоб додати пристрасті в давно усталені стосунки, знову увімкнути почуття. Спільний відпочинок, творчість, хобі, свята, сприяють набуттю гармонії у стосунках.

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ОВЕН

Сприятливий місяць для особистих взаємин. Ви знаходите популярність у представників протилежної статі. У шлюбі легко досягається гармонія, активізуються мляві стосунки. З'являється гостра потреба в домашній і інтимній атмосфері. Однак, не поспішайте робити висновки про людину, якщо стосунки розпочаті в цей період — офіційним союзом вони можуть і не закінчитися. Виразна пристрасть і сильний фізичний потяг може швидко згаснути, вже до кінця літа. У будь-якому разі липень виявиться для вас яскравим і незабутнім, багато ваших бажань в темі романтики і кохання будуть реалізовані.

ТЕЛЕЦЬ

Особисте життя буде насиченою і гармонійної, однак, постійно доводиться відволікатися на професійну сферу. Велика ймовірність службового роману, виникнення взаємної симпатії з колегами по роботі. Деякі ділові партнерські стосунки можуть перетворитися на романтичні і навпаки. Спільна справа чи інтереси сприяють встановленню контакту з бажаною людиною, допомагають створити хороше взаєморозуміння в парі, але не дають сильних емоцій і пристрасті, необхідних для серйозних стосунків. Нові стосунки — це, скоріше, легке і поверхневе кохання, в ньому немає глибини.

БЛИЗНЯТА

Поєднання красивого з корисним дають вам щастя і радість, що привертає до вас увагу інших людей. Ви з легкістю встановлюєте нові контакти, а також закохуєтесь, що може ускладнити наявні стосунки шлюб. Проблема в тому, що не прагнете прив'язуватися — цікавість тягне вас до нових партнерів. Гарний час для подорожей за кордон — там можете знайти кохання свого життя, якщо ви в пошуку. Несподівано для себе, такі зв'язки, як дружба, товариство, приятельські відносини типу "брат-сестра" з представниками протилежної статі можуть перетворитися в любовні.

РАК

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Ви знаходите стабільність в романтичних або сімейних взаєминах але разом зі стабільністю може прийти монотонність. Але загалом у липні обставини складаються сприятливо для вашого любовного життя, якщо замість пристрасті ви хочете спокою. Нові стосунки навряд чи будуть розвиватися швидко, але якщо ви і ваш партнер ощадливо проявляєте свою симпатію, то з часом вона може стати кращою і сильнішою і перерости в кохання. Можливі любовні стосунки з тими, кого ви раніше вважали друзями або однодумцями, тобто неглибокий зв'язок на свідомому рівні. Якщо цей зв'язок закінчиться, то дружба залишиться.

ЛЕВ

Сприятливий місяць для любовних і сімейних взаємин. Схильні до мрійливості в коханні — воно може бути занадто далеким, щоб стати реальним і залишитися платонічно. Відбудуться явні поліпшення в особистій сфері взаємин, особливо щасливий період — середина липня. Однак, чим більше ви починаєте прив'язуватися до партнера і шукати стабільності, тим частіше починають відбуватися неприємні ситуації в партнерстві, які повністю змінюють перебіг подій у романтичній сфері. Липень сприятливий для вирішення питань, пов'язаних із розширенням сім'ї, поліпшенням житлових умов, народженням дитини.

ДІВА

Цікавий місяць, що запам'ятовується, — можливі приємні несподівані ситуації, зустрічі, розмови. Кохана людина підштовхує вас зробити що-небудь для вашого загального блага. Це може бути рішення про спільне проживання або ж бажання оформити взаємини і народити дитину. Нові знайомства можуть не мати продовження, але корисний досвід ви отримаєте і зможете використовувати його для поліпшення якості вашого життя і майбутніх взаємин. Якщо ви давно планували поговорити з колишнім партнером, можливо буде відновити стосунки — середина липня для цього ідеально підходить.

ТЕРЕЗИ

Романтика дає вам сили і енергію, в цей період ви буквально "гори готові згорнути". Якщо ви самотні — використовуйте потенціал цього місяця максимально. Це вдалий час для того, щоб виїхати на далекі острови, вирушити в подорож через океан і там знайти своє кохання. Обставини складаються цікавим чином для сфери взаємин, можливі знайомства з майбутнім партнером в літаку або в поїзді. Вільне кохання без зобов'язань також цілком можливе, що може принести неприємності, якщо ви вже в стосунках або в шлюбі. Події цього місяця запам'ятаються надовго.

СКОРПІОН

Може бути присутня деяка незадоволеність у стосунках, але виправити ситуацію допоможе спільний відпочинок, бажано активний. Це сприяє вивільненню вашої потужної внутрішньої енергії, якої в липні в надлишку, що дає конфліктність. Але якщо ваш шлюб або любовний зв'язок на межі розриву, найімовірніше все закінчиться — ви за власною ініціативою поставите крапку. Щоб шлюб тривав, повинні бути спільні інтереси, хобі, смаки, якщо взаємини дорогі вам — займіться цим питанням. Самотнім Скорпіонам, що перебувають у пошуку, корисні подорожі до інших країн або поїздки в межах рідної країни.

СТРІЛЕЦЬ

Липень приносить нові знайомства, значні приємні несподівані сюрпризи в коханні, але не дає тривалості і стабільності. Випадково можна зустріти свого ідеального партнера на морі, але тоді зв'язок може перерости в кохання на відстані. У сімейних стосунках можуть відбуватися непорозуміння, з'являється невизначеність, що приносить багато стресів. Обговорення планів на майбутнє без взаємних претензій, допоможе поліпшити давно усталені взаємини. У цьому місяці ви, частіше, ніж зазвичай, схильні згадувати про минулі пристрасні зв'язки, виникає бажання і можливість знайти взаємини на стороні.

КОЗОРІГ

Присутня величезна кількість енергії, якій необхідний вихід, інакше, сварки з биттям посуду неминучі. Виникають гострі суперечності і конфлікти, які можна нейтралізувати, якщо ви станете на бік партнера, побачите ситуацію збоку. Її надлишок можна направити на конструктивну трансформацію сфери кохання і шлюбу, додавши пристрасті у стосунки. Або ж зайнятися професійною сферою, поки більшість людей відпочиває. В принципі, для вас не перешкода в цьому місяці — якщо ви захочете привернути увагу симпатичної вам людини, вам це вдасться. Можливо, прийшов час зробити рішучий крок у стосунках.

ВОДОЛІЙ

Ви користуєтеся популярністю у протилежної статі, зможете досягти гармонійного поєднання в собі чоловічого і жіночого принципів, але тільки якщо докладаєте до цього зусилля — працюєте над собою і своїми особистими взаєминами. Це чудовий час для того, щоб переглянути своє ставлення до партнера, використовуючи весь свій досвід у коханні, доповнюючи його новими знаннями. Гарний час для проникливих бесід із коханою людиною, для спокійного з'ясування стосунків і планування спільного майбутнього. У цей період, в більшості випадків, ваші бажання і дії збігаються, до того ж це стосується всіх життєвих сфер.

РИБИ

Вас тягне щось нове, незвичайне, ризиковане і непередбачуване. Чим більше свободи і менше забобонів, тим вам цікавіше. З'являється схильність швидко вступати в зв'язок і також швидко її переривати. Але загалом місяць цікавий для вас. Якщо ви не в парі, то події цього періоду принесуть позитивні зміни в сферу особистих взаємин. Якщо ж ви перебуваєте в шлюбі чи у вас є партнер, то може виникнути охолодження одне до одного. Активізуються ваші суперники, ви можете виявити таємний любовний зв'язок вашої коханої людини. Варто задуматися про наявні стосунки якомога раніше і вжити відповідних заходів для їх збереження.

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