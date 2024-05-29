Гороскоп кохання на червень 2024 року

Більшу частину місяця планети-благодії Венера і Юпітер переміщаються за знаком Близнюки, створюючи атмосферу легкості та сонячного позитивного настрою. Посилюється потреба у нових емоційних переживаннях, чуттєвих взаєминах. Зв'язки встановлюються завдяки спільним інтересам та веселій вдачі, частіше в поїздках або просто звичайних прогулянках.

17 червня о 09:20 (gmt+3) Венера увійде у знак Рака, найсімейніший знак зодіаку. Легковажність і мінливість змінюються душевною теплотою, добротою, ніжністю та взаємною турботою. У цей період багато людей не тільки бачать красу навколишнього світу, а й самі її творять. Транзит Венери Раком сприятливий для укладання шлюбного союзу та початку спільного проживання.

29 червня о 12:20 (gmt+3) негативна кармічна точка – Чорний Місяць – входить у знак Терези на 9 місяців і від цього дня у сфері взаємин виникатиме більше труднощів. Час спокус, порушення домовленостей, зрад та ошуканств. І треба добре панувати над собою, щоби не піддатися на провокації Чорного Місяця (Ліліт).

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ОВЕН

Головні події цього місяця можуть відбуватися у будинку та сім'ї. На порядку денному складні питання, пов'язані з нерухомістю, ремонтом, переїздом. Можливе продовження грандіозного будівництва, завершення масштабного ремонту, придбання будинку, квартири, дачі. Видатків очікується чимало, але вас супроводжує успіх — у результаті ви опинитеся в плюсі. Закохані можуть спрямувати свій запал на облаштування спільного житла, і це лише зміцнить їхні стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

У особистому житті намічаються великі зміни. Але тут не все так однозначно: частина з вас створить новий союз, решта опиниться перед нерозв'язними проблемами у взаєминах. Самотні люди у червні отримають шанс зустріти цікаву людину, з якою можна залікувати старі душевні рани. Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь приємними побаченнями. Для тих, хто планує народження дитини, настає сприятливий період, щоб зайнятися цим питанням.

БЛИЗНЯТА

Перші тижні літа добрі і для особистого життя. Відносини з родичами, шлюбним чи романтичним партнером, які постраждали в недавньому минулому, значно покращаться. Колишні кохані захочуть возз'єднатися, а подружжя відчує необхідність відвертої розмови до душі. Багато сил забиратимуть діти, яким зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. У будинку може з'явитися нова побутова техніка, меблі, вам захочеться почати невеликий ремонт та перестановку.

РАК

Можливі нові романтичні знайомства, здатні перерости у серйозні стосунки. Ймовірно, й інше – в компанії давнього друга ви несподівано виявите, що вас пов'язує щось більше. У будь-якому разі готуйтеся до роману, а він обіцяє бути тривалим та пристрасним. А якщо у вас вже є партнер, то цього місяця стосунки обіцяють вийти на новий рівень близькості, гармонії, довіри. У багатьох сім'ях активізуються стосунки із родичами, можливий приїзд рідні здалеку, вирішення питань спадщини.

ЛЕВ

Період має яскраво виражену професійну спрямованість, тож любовна сфера відійде другого план. Водночас з'являється можливість відряджень та службових романів. Активізується подорожі, що дасть шанс вирушити у захоплюючу поїздку з партнером або знайти цікаву людину в цій самій подорожі. Сімейні люди зіткнутися з погіршенням здоров'я когось із рідні та фінансовими труднощами. У сім'ях отримають продовження проблеми з дітьми, і, як завжди, все це виразиться у великих витратах.

ДІВА

Розлучені люди можуть опинитися на роздоріжжі через раптове повернення колишнього партнера. Багато пар чекає переїзд в іншу квартиру, будинок і навіть місто. Нове знайомство може перевернути все ваше життя. Однак не поспішайте кидатися у вир з головою, цілком ймовірно, що це всього лише захоплення. Якщо ви у шлюбі, подумайте, перш ніж наламати дров. Все у ваших руках. Стабільні, дружні пари можуть разом долати проблеми, які, швидше за все, пов'язані з фінансами.

ТЕРЕЗИ

У цей період ви станете частим гостем дружніх вечірок, а вашу чарівність і привабливість вплинуть на всіх, кого ви зустрінете. Поїздки, прогулянки, виступи на різних заходах, позитивно вплинуть на ваше особисте життя. У багатьох одиноких представників знака можливий розвиток бурхливого роману. Ситуація у закоханих пар виглядає складною – можливі сварки, які можуть стати хронічними. І це не та ситуація, коли "Хто кого любить, той того й чубить".

СКОРПІОН

Побут забирає багато сил, тож подумайте, як скоротити час на домашні справи. Для цього частіше виходьте у світ, плануйте поїздки на уїк-енд. У сімейних пар на порядку денному – питання нового житла чи глобального ремонту старого. Подружжя рухається в єдиному напрямку, але є питання, де їх думки розходяться. Швидше за все це фінанси. Сімейні люди будуть проводити багато часу з дітьми та партнером. Але не забувайте і про батьків похилого віку!

СТРІЛЕЦЬ

Це час ухвалення складних рішень. Проблемні відносини досягнуть свого апогею і можуть закінчитися розставанням. Період потужної трансформації, який забере все зайве і без болю тут не обійдеться. Самотні люди можуть розраховувати на нові почуття. Сімейним парам доведеться розриватися між будинком та роботою. Ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та поспішними у своїх рішеннях. Приступи ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками.

КОЗОРІГ

Сімейним людям не доведеться страждати від нудьги: побутові клопоти та турботи про дітей поглинуть так, що ви забудете про будь-яку романтику. Зате вдасться завершити ремонт, придбати нові предмети інтер'єру, завести домашнього вихованця та відвідати далеких родичів. Можливі проблеми з ріднею на ґрунті конфліктів навколо спадщини. Ті, хто в недавньому минулому розлучився через непорозуміння, зможуть вирішити з коханим усі розбіжності та відновити перерваний зв'язок.

ВОДОЛІЙ

Цього місяця ви знову опинитеся на роздоріжжі. Ви зіткнетеся з гострою нестачею сил і часу для любовного життя. Надмірна зосередженість на роботі похитне почуття у парі. Намагайтеся знайти хвилинку для коханої людини, проведіть вечір при свічках, це допоможе зблизитися ще більше. Ті, хто разом зовсім недовго, дізнаються про неприємну інформацію про свого коханого, тому доведеться прийняти складне рішення про майбутнє цих відносин. Можливо, тимчасова пауза принесе полегшення.

РИБИ

Закохані пари чекають клопіт з приводу житла і покупок для дому. Багато сил забиратимуть проблеми старшого покоління, діти ж порадують своїми успіхами. Ризик конфліктів цього місяця дуже великий, і головне джерело напруги — ви самі, вірніше ваші страхи. Імовірні різні суперечки, пов'язані з фінансами та нерухомістю. Які питання будуть вирішені цього місяця, а інші можуть стати причиною розриву. Новий роман благополучно розвивається, але потребує чималих жертв.

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