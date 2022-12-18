Молодик у Козорозі 23 грудня: що на нас чекає в цей час

Молодик у Козорозі 23 грудня о 12:16 за київським часом – можливість розпочати нове успішне життя, реалізувати себе у професійній сфері та досягти висот.

Від цього моменту увага людей зосереджена на кар'єрі, реалізації цілей, матеріальному боці життя. Останній Молодик 2022 року, для багатьох виявиться доленосним, оскільки відбудеться одразу після найважливішої астрологічної події – Зимового Сонцестояння 21 грудня о 23:48, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергії Молодика посилюють Меркурій, Венера і Плутон, які також перебувають у ґрунтовному, цілеспрямованому та прагматичному Козорозі. За своєю природою цей знак зодіаку дуже консервативний, що відкидає все нестандартне та незвичне. Управитель Козорога, а значить і Молодик у цьому знаку — Сатурн, що переміщається у волелюбному та незалежному Водолію. Настав час проявити індивідуальність і не боятися своєї унікальності – саме це допоможе вийти з будь-якої жорсткої ситуації, що травмує. Вітаються сміливість та обдуманий ризик, а особливо – бажання та готовність впустити нове у своє життя.

Забудьте фразу: "Я завжди так робив, і так робитиму", інакше — це дорога в нікуди. Майбутнє підвладне сміливим і шанобливим людям, тому відстоюйте свою точку зору, намагайтеся жити в ногу з часом, вивчайте все нове та сучасне. Якщо не робити рішучих дій, не вдасться змінити життя на краще. Водночас необхідно виховувати в собі відповідальність і дисциплінованість, а найлегше це зробити в період активних енергій Козорога.

Перші два тижні після Молодика у Козорозі – сприятливий період для трудоголіків, начальників, керівників підприємств, бо терпіння та витривалості у ці дні у надлишку. Загалом більшість людей у цей час реалістично дивляться на речі, логічно розмірковують, методично вибудовують плани на майбутнє. Емоції йдуть на другий план, враховується кожна деталь, тому правильно робляться висновки щодо минулого року (Молодик у Козорозі буває лише у період руху Сонця із цього знаку, тобто з 21 – 22 грудня до 20 – 21 січня). Це час сміливих рішень, підбиття підсумків, отримання результатів, наведення ладу у справах.

Основна проблема в період Молодика в Козорозі – нерозуміння своїх меж, а також того, де починається відповідальність іншої людини та її межі. Схильність переоцінювати свої здібності та досягнення часто призводить до конфліктів. Саме тоді необхідно розвинути у собі емпатію до людей, тобто напрацювати якість протилежного знака зодіаку, яким є Рак. Душевне спілкування з близькими, рідними людьми допоможе позбутися переживань і упорядкувати свої думки.

Молодик у Козорозі дає можливість максимально проявити свої особисті якості, зробити ривок у кар'єрі, завоювати авторитет у колі колег. Але цей знак дуже жорсткий, земний (у грудні – січні земля холодна, суха), тому енергія знака стихії Води – Раку сприяє формуванню сприятливіших обставин. Необхідно виявляти гнучкість, щоб своєчасно реагувати на те, що відбувається навколо. Адже успіх усміхнеться тим, хто не лише добре працює, а й уміє підлаштуватися під обставини, підтримувати здоровий психологічний клімат у колективі. Категоричність, надто серйозне ставлення до себе та завищені очікування – причини можливих невдач найближчим часом.

Остання декада грудня дуже сприятливий час для товариських людей, схильних до бурхливому прояву емоцій, здатних створювати святкову атмосферу. До кінця місяця напруженість трохи знижується, хоча розмови в основному про роботу, гроші, побутові проблеми. Від 29 грудня розпочинається період ретроградного Меркурія у Козорозі, який триватиме до 19 січня. У цей час люди чутливіші, рішення переважно приймаються інтуїтивно, інтенсивність життя знижується, з'являється можливість розслабитися, трохи відпочити. Триває період ретроградного Марсу в Близнятах, що природно сприяє зниженню активності.

Молодик у Козорозі відкриває новий цикл, але у ці дні важливо берегти свої ресурси – фізичні, психічні і матеріальні, бо попереду багато подій. Часто в Молодик немає сил і енергії на щось масштабне, але вже за кілька днів починається дуже продуктивний період. Перебувавши у стані внутрішнього спокою та врівноваженості, простіше визначитися з подальшими планами з урахуванням колишніх помилок.

У сімейному житті, у сфері особистих взаємин настає визначеність – пари вирішують або перейти на наступний рівень та офіційно оформити взаємини, або закінчити їх, якщо ці стосунки не приносять користі партнерам. У період зростального Місяця (від Молодика 23 грудня до Повні 7 січня) люди зможуть по-новому поглянути на свій союз і щось змінити у взаєминах на краще (іноді це може бути звільнення одне від одного).

Козоріг – знак екзальтації Марса, у будь-якому разі, цей знак фізично сильний. Щоб конструктивно використовувати можливості Молодика в Козорозі, потрібно невпинно рухатися вперед, нехай маленькими кроками, але важливо не допустити застою енергії. Необхідно виявити те, що дасть відчуття новизни, оскільки Сатурн у Водолії вимагатиме цього, якщо хочете зробити щось довгострокове та корисне.

Місячні енергії в стримані під час Молодика в Козорога (статус вигнання), тому важливо напрацювати якості знака зодіаку Рак – протилежного Козорогу. Зверніть увагу на потреби близьких людей, те, чого раніше не помічали, оточіть рідних турботою, спробуйте відкрити в них найкращі якості. Стосунки можуть стати ліпшими, але для цього необхідне терпіння. Однак важливо розуміти те, що працювати над стосунками марно, поки кожен не вирішить своїх психологічних проблем.

Молодик у Козорозі може принести щасливу зустріч з людиною, з якою велика різниця у віці. Корисне спілкування з колегами, зокрема з колишніми партнерами. Якщо надається шанс взяти участь у будь-якому корпоративі, у діловому заході, не відмовляйтесь. Це час службових романів, які можуть перерости у повноцінні стосунки. Чудова можливість знайти партнера зі схожим світоглядом. Під час Молодика в Козорозі багато людей потребують підтримки та схвалення, шукають спілкування зі старшими за віком.

Молодик у Козорозі принесе кардинальні зміни представникам цього ж знаку зодіаку, в основному, звичайно ж, щасливі. Складаються слушні обставини для того, щоб поліпшити якість життя. Це можливість розширити коло однодумців за рахунок нових ділових контактів. Якщо є бажання змінити роботу, шанси на це високі – поспілкуйтеся з колишніми колегами, намагайтеся бути серед людей та удача вам усміхнеться.

Сприятливі дні для Тельців та Дів – гарні перспективи у соціальній сфері, що допоможе поліпшити фінансове становище. Високі шанси відкрити свій бізнес або вибрати перспективнішу сферу діяльності.

Представники інших знаків зодіаку перебувають приблизно в рівних умовах у час Молодика 23 грудня. Можливо, трохи складніше Овнам, Ракам та Терезам, бо доводиться багато працювати і водночас спостерігати, як інші відпочивають. Деякі зовнішні обмеження та несподівані перешкоди можуть зіпсувати передноворічний настрій.

Пройде кілька днів після Молодика і психологічна атмосфера стане набагато гармонійнішою, що дуже важливо напередодні новорічних свят, адже Новий рік завжди пов'язаний з надіями на ліпше, попри все!

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