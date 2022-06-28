Молодик у Раку 29 червня: що на нас чекає в цей час

Молодик у Раку 29 червня: що на нас чекає в цей час

29 червня о 05:52 за київським часом — Молодик у Раку в 7°23'. Кармічний Молодик, оскільки ця астрологічна подія відбувається у поєднанні з Чорним Місяцем.

Мають бути тривожні дні — від 28 до 30 червня. У цей час у підсвідомості спливають давні, емоційно важкі події життя. Виявляються болісні реакції на все, що стосується родичів, сімейного майна, пращурів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Цей Молодик позначиться важко на сімейних взаєминах, у своєму домі стає некомфортно, з'являються тривожні сни. У дні, найближчі до Молодика 29 червня, у багатьох людей відбудеться переворот усіх планів та проєктів, зміняться емоційно-чуттєві переживання та уподобання.

Молодик у знаку зодіаку Рак акцентує внутрішнє життя, стосунки з батьками та дітьми, питання місця проживання. Усі недоліки рідних та близьких людей, найслабші місця особистих взаємин стануть очевидними одне для одного. Цей Молодик допоможе виявити сімейні проблеми, які вимагають до себе підвищеної уваги.

Кінець червня – початок липня можуть стати кризовими для романтичних та сімейних взаємин. Потрібна висока міра усвідомленості, відповідальності, щоб зберегти те, що створювалося роками. Можуть з'явитися необґрунтовані сумніви та страхи, болісні спогади з минулого. Загострюються материнські почуття та всі жіночі якості, що може сприйматися представниками протилежно статі досить агресивно.

Молодик у Раку допоможе розкрити творчі таланти, посилить інтуїцію, романтичні настрої, проникливість та уяву. Домашні та сімейні справи виходять на перший план, виникає бажання поспілкуватися з рідними та близькими, зустрітися з батьками, переглянути фотографії, відвідати місця, де минуло дитинство.

Молодик 29 червня отримає додатковий потенціал від нерухомих зірок — Мурзім і Фуруд. Їхні енергії допоможуть пройти через важкі обставини, пробудять бажання творити та радіти життю. У перші дні після Молодика можуть бути розкриті фундаментальні причини подій, що відбуваються, які впливають на багато держав.

Червневий Молодик акцентує увагу на оцінці основних життєвих потреб, психічному здоров'ї, турботі про коханих і рідних людей. Може надихнути багатьох на пошуки комфортнішого місця проживання. Або з'являться фізичні та матеріальні ресурси для того, щоб зробити капітальний ремонт в будинку або на дачі.

Молодик у кардинальному знаку стихії Води — у Раку, завжди дуже сильний, оскільки у цьому знаку Місяць у своїй обителі. Це час зародження глибоких почуттів, пробудження прихованих здібностей, самовизначення. Молодик у Раку допоможе розвинути інтуїтивні здібності, навчитися розуміти і приймати несвідомі реакції людей.

Попередні вчинки людей, як добрі, так і погані, дуже вплинуть на їхню подальшу долю. Якщо рік у рік людина усвідомлено шкодила, знищувала життя, обманом забирала те, що їй не належить, — Молодик у Раку в поєднанні з негативною кармічною точкою — Чорним Місяцем — стане поворотним моментом життя — настане розплата.

Чорний Місяць у Раку в дні Молодика провокуватиме людей хитрувати, кривити душею, грати почуттями партнера. І лише усвідомлені особистості зможуть придушити в собі низовинні інстинкти та звільнитися від похмурих енергій кармічної негативної точки.

Якщо ж родова кармічна програма була гарною, людина намагалася діяти і діє лише з кращих спонукань, то Чорний Місяць не зможе завадити такій людині вдало вирішити всі найнагальніші питання та стати щасливою. У будь-якому разі будьте готові до різних сюрпризів (попереджений, отже – озброєний), оскіьки Чорний Місяць поблизу Молодика забезпечить незначними, але неприємними дрібницями, які можуть зіпсувати настрій та збити зі справжнього шляху.

На зовнішньому плані Молодик у Раку стане початком важливих процесів, результатом яких будуть масштабні перетворення — починаючи з населених пунктів, закінчуючи великими містами та країнами. Напруженість із Юпітером вказує на те, що доведеться вирішувати важкі завдання, долаючи безліч перешкод.

Також напружений аспект Молодика з Юпітером, посилює схильність до непоміркованості в їжі та питво, що може спричинити порушення роботи органів травлення. Люди стають більш вразливими, частіше, ніж зазвичай, відбуваються перепади настрою, примхи. Є можливість потрапити під сильний сторонній вплив.

У день Молодика психічна сила зростає у кілька разів, також відчувається приплив фізичної енергії. Але водночас складно направити її в конструктивне русло. Тому 29 червня не варто вдаватися до рішучих дій і ухвалювати кардинальні рішення — перенесіть усі важливі справи на 30 червня — 1 липня.

28 і 29 червня присвятіть себе справам сім'ї, спробуйте налагодити зв'язок зі своєю підсвідомістю та усунути внутрішні блоки, що перешкоджають успіху. Ці дні підходять для неспішної роботи вдома чи дачі, вирішення побутових проблем. Допомагайте тим, хто дійсно потребує допомоги та турботи – не бійтеся перевитратити свої душевні сили, вони швидко відновляться.

Якщо ви відчуваєте бажання зустрітися з колишнім партнером — скористайтеся можливостями Молодика в Раку. Більшість людей у цей період схильні занурюватися в минуле, аналізувати давні події, відновлювати родові зв'язки, шукати відповіді на запитання та щиро розмовляти.

28 червня – 1 липня, не дуже сприятливий період для професійної сфери, бізнесу, соціальної активності та громадських справ. Невдалий час для переговорів, оскільки цими днями висловювання своїх думок саме і у справі утруднено. У цей період Всесвіт закликає всіх повернутися до витоків, звернутися до свого коріння і привести в норму свій душевний стан. Гарний час для того, щоб налагодити взаємини з родичами, попросити одне одного прощення і зміцнити внутрішньосімейні зв'язки.

Обставини, що склалися, і ситуації, що трапилися в період Молодика 29 червня, навчать приймати обмеження і правильно розподіляти свою енергію. Наповнені і оновлені, вже через кілька днів після Молодика ви зможете зробити дуже багато, як для себе, так і для людей, що вас оточують.

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