Рецепт салату з чорної редьки та моркви

Приготуйте супервітамінний низькокалорійний салат із чорної редьки та моркви. Він виходить соковитим, з яскравим ароматним та насиченим смаком.
Страву подайте не тільки до обіднього столу, а й на святковий стіл, а також він ідеально підійде як додаток до м'ясних страв чи будь-яких гарнірів.
Інгредієнти
- редька чорна
- 300 г
- морква
- 250 г
- оливкова олія
- 50 мл
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- сіль
- цибуля зелена
- петрушка
- Редьку помийте та очистіть. Натріть на велику тертку і залиште на 30 хвилин. Потім сік, що утворився, злийте і відтисніть.
- Моркву очистіть, промийте та натріть на велику тертку.
- Зелень дрібно подрібніть.
- Для заправки змішайте оливкову олію, сік лимонний і перемішайте.
- У мисці з'єднайте чорну редьку, моркву, зелень, посоліть, заправте заправкою і перемішайте. Викладіть у салатник.
Поради:
- У салат можна додати один зубчик часнику.
- Зелень використовуйте на свій смак.
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