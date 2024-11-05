Рецепт салату з чорної редьки та моркви

Приготуйте супервітамінний низькокалорійний салат із чорної редьки та моркви. Він виходить соковитим, з яскравим ароматним та насиченим смаком.

Страву подайте не тільки до обіднього столу, а й на святковий стіл, а також він ідеально підійде як додаток до м'ясних страв чи будь-яких гарнірів.

Інгредієнти редька чорна 300 г морква 250 г оливкова олія 50 мл лимонний сік 1 ст. л. сіль цибуля зелена петрушка

Редьку помийте та очистіть. Натріть на велику тертку і залиште на 30 хвилин. Потім сік, що утворився, злийте і відтисніть. Моркву очистіть, промийте та натріть на велику тертку. Зелень дрібно подрібніть. Для заправки змішайте оливкову олію, сік лимонний і перемішайте. У мисці з'єднайте чорну редьку, моркву, зелень, посоліть, заправте заправкою і перемішайте. Викладіть у салатник.

Поради:

У салат можна додати один зубчик часнику.

Зелень використовуйте на свій смак.

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