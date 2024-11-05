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Рецепт салату з чорної редьки та моркви

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
109 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з чорної редьки та моркви

Салат із чорної редьки та моркви / Фото: Credits

Приготуйте супервітамінний низькокалорійний салат із чорної редьки та моркви. Він виходить соковитим, з яскравим ароматним та насиченим смаком.

Страву подайте не тільки до обіднього столу, а й на святковий стіл, а також він ідеально підійде як додаток до м'ясних страв чи будь-яких гарнірів.

Інгредієнти

редька чорна
300 г
морква
250 г
оливкова олія
50 мл
лимонний сік
1 ст. л.
сіль
цибуля зелена
петрушка
  1. Редьку помийте та очистіть. Натріть на велику тертку і залиште на 30 хвилин. Потім сік, що утворився, злийте і відтисніть.
  2. Моркву очистіть, промийте та натріть на велику тертку.
  3. Зелень дрібно подрібніть.
  4. Для заправки змішайте оливкову олію, сік лимонний і перемішайте.
  5. У мисці з'єднайте чорну редьку, моркву, зелень, посоліть, заправте заправкою і перемішайте. Викладіть у салатник.

Поради:

  • У салат можна додати один зубчик часнику.
  • Зелень використовуйте на свій смак.

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