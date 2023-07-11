Якому знаку зодіаку пощастить 12 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 12 липня?

День сприятливий для встановлення цілей на найближче майбутнє, а також розроблення стратегії та тактики їх досягнення. Щоправда, перш ніж почати рухатися в запланованому напрямку, необхідно вирішити всі розпочаті раніше, але досі незавершені справи та проєкти, інакше вони ускладнюватимуть роботу і добитися багато чого, на жаль, не вдасться.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам сьогодні вдасться вирішити більшість важливих для них – як професійних чи побутових, так і особистих – справ. Причому зробити вони це зможуть завдяки допомозі навколишніх – навіть незнайомих – людей, які сьогодні охоче йдуть назустріч представникам знака, сприяючи їм у будь-яких питаннях. Головне, приймати їхню допомогу з готовністю і вдячністю – люди цінують таке ставлення. Спиратися виключно на власні сили сьогодні не варто – в такому разі навряд чи вдасться досягти бажаних результатів.

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