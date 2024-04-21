Якому знаку зодіаку пощастить 22 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 22 квітня?

День складної місячної енергетики, який проте можна і потрібно прожити без поступок та втрати своєї гідності – як професійної, так і людської. В цей час життя неодноразово може ставити нас у двозначні ситуації, вихід з яких виявиться не таким простим, як може здатися на перший погляд. Перш ніж зробити рішучий крок, треба добре подумати, інакше про нього згодом доведеться пошкодувати.

Риби

Риби зможуть досягти чудових професійних результатів, але лише в одному разі: якщо у них вистачить сил втриматися від різких рухів. Може здатися, що проєкт, над яким вони зараз працюють, припинив бути актуальним і цікавим, та й закінчити його ніяк не вдається. Наіймовірніше, це не так, а отже, необхідно опанувати себе і зробити рішучий – і завершальний – крок: така тактика себе виправдає.

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