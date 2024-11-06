Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 листопада?

День, коли, образно кажучи, небажано гнатися одразу за кількома зайцями, тобто розпорошувати свої сили на кілька справ одночасно: бажано вибрати одну – найважливішу. Успішними обіцяють бути невеликі фінансові операції, від великих сьогодні краще відмовитись – серйозного прибутку вони не принесуть. Можна вирушати в дорогу – як у ділові поїздки, так і довгоочікувані подорожі.

Діва

Дівам зірки рекомендують влаштувати сімейне свято – привід у них для цього буде вагомим. Щоправда, за нинішніх часів бажано, щоб воно було скромним – гучна урочистість виявиться недоречною, але задоволення, яке представники знака в результаті отримають, від цього не стане меншим. Спілкування з рідними людьми не тільки розважить на користь, а й якнайкраще вплине на настрій.

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