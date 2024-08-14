Чим корисна англійська сіль для ваших помідорів

Вода з англійською сіллю – це фантастичний засіб для вирощування томатів та перцю.

Англійська сіль, яка ще має назву сіль Епсома (сульфат магнію), має багато корисних властивостей для помідорів і може стати незамінною у садівництві. На сторінці Organic Farmer Girl розповіли про рецепт води з англійською сіллю, який допоможе вашим томатам рости сильнішими та смачнішими.

Для того, щоб приготувати корисний спрей вам необхідно:

Англійська сіль 1 ст. л

Вода 3,7 л

Пляшка з пульверизатором.

Змішайте воду з сіллю до повного її розчинення й обприскуйте свої томати та перець зранку, 1 раз на 2 тижні.

Переваги англійської солі для помідорів:

Покращує рівень магнію в ґрунті. Вона містить сульфат магнію, який допомагає у виробництві хлорофілу, необхідного для фотосинтезу та сприяє здоровому росту помідорів.

Вона містить сульфат магнію, який допомагає у виробництві хлорофілу, необхідного для фотосинтезу та сприяє здоровому росту помідорів. Запобігає листовому хлорозу. Дефіцит магнію може призвести до хлорозу листя, коли листя жовтіє і в’яне.

Дефіцит магнію може призвести до хлорозу листя, коли листя жовтіє і в’яне. Сприяє кращому формуванню плодів. Магній також відіграє важливу роль у формуванні плодів. Збалансоване надходження магнію може допомогти помідорам краще родити та покращити врожайність.

Магній також відіграє важливу роль у формуванні плодів. Збалансоване надходження магнію може допомогти помідорам краще родити та покращити врожайність. Зменшує появу негативних симптомів дефіциту магнію. Раннє використання англійської солі може зменшити кількості бутонів під час цвітіння, запобігти деформації плодів і покращити ріст ваших помідорів.

Проте, зверніть увагу, що надмірне використання англійської солі може призвести до солоності ґрунту, а це може бути шкідливим для рослин. Використовуйте її помірно. Також, англійська сіль - не основне добриво і не має використовуватися як єдине джерело поживних речовин для помідорів. Вона повинна бути частиною збалансованого підходу.

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