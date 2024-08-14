Чим корисна англійська сіль для ваших помідорів

Вода з англійською сіллю – це фантастичний засіб для вирощування томатів та перцю.
Англійська сіль, яка ще має назву сіль Епсома (сульфат магнію), має багато корисних властивостей для помідорів і може стати незамінною у садівництві. На сторінці Organic Farmer Girl розповіли про рецепт води з англійською сіллю, який допоможе вашим томатам рости сильнішими та смачнішими.
Для того, щоб приготувати корисний спрей вам необхідно:
- Англійська сіль 1 ст. л
- Вода 3,7 л
- Пляшка з пульверизатором.
Змішайте воду з сіллю до повного її розчинення й обприскуйте свої томати та перець зранку, 1 раз на 2 тижні.
Переваги англійської солі для помідорів:
- Покращує рівень магнію в ґрунті. Вона містить сульфат магнію, який допомагає у виробництві хлорофілу, необхідного для фотосинтезу та сприяє здоровому росту помідорів.
- Запобігає листовому хлорозу. Дефіцит магнію може призвести до хлорозу листя, коли листя жовтіє і в’яне.
- Сприяє кращому формуванню плодів. Магній також відіграє важливу роль у формуванні плодів. Збалансоване надходження магнію може допомогти помідорам краще родити та покращити врожайність.
- Зменшує появу негативних симптомів дефіциту магнію. Раннє використання англійської солі може зменшити кількості бутонів під час цвітіння, запобігти деформації плодів і покращити ріст ваших помідорів.
Проте, зверніть увагу, що надмірне використання англійської солі може призвести до солоності ґрунту, а це може бути шкідливим для рослин. Використовуйте її помірно. Також, англійська сіль - не основне добриво і не має використовуватися як єдине джерело поживних речовин для помідорів. Вона повинна бути частиною збалансованого підходу.
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