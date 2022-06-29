Домашні тварини-вегетаріанці: усі за і проти

В усьому світі дедалі більше людей стають вегетаріанцями, активно пропагуючи цей спосіб життя. Власники-вегетаріанці намагаються також переводити на рослинну дієту й своїх улюбленців, повністю прибираючи з раціону м'ясні продукти. Однак чи можуть наші чотирилапі друзі обходитися без м'яса? Детально про це розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Кішки вважаються справжніми м'ясоїдами, їм обов'язково потрібні нутрієнти, які містяться лише у м'ясі та продуктах тваринного походження. Собаки можуть отримувати вітаміни та мінерали з різних джерел харчування. Однак, високий вміст рослинних білків у раціоні негативно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту та стані шкіри домашнього улюбленця.

Британські ветеринари наполягають на тому, що перетворення м'ясоїдних на веганів є порушенням закону і може бути прирівняне до жорстокого поводження.

Проведене в Європі дослідження за участі 86 собак показало, що понад половина тих, хто був переведений на вегетаріанський раціон, відчували дефіцит незамінних амінокислот: кальцію, цинку та вітамінів D і В12.

У тварин вітамін D не синтезується в шкірі під впливом ультрафіолету, тому вони мають отримувати його з їжею. Водночас це має бути вітамін D3, що міститься у тваринній їжі, а не "рослинний" вітамін D2. Така ж ситуація – з кальцієм, фосфором, ферумом та амінокислотами, і особливо з таурином, дефіцит якого викликає захворювання серця, безпліддя, проблеми із зором та затримки у розвитку.

Правильне харчування відіграє важливу роль у забезпеченні повноцінного життя тварини. Тому найкраще, якщо раціон буде найбільш збалансованим. А це неможливо без наявності в ньому м'яса - джерела незамінних амінокислот, які підвищують імунітет і життєвий тонус улюбленця.

Якщо ви все ж таки вирішите перевести вихованця на вегетаріанський раціон, уважно стежте за його здоров'ям і самопочуттям. Не переводьте тварину на вегетаріанський раціон самостійно, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем.

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