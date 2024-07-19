Верхівкова гниль томатів: симптоми та лікування

Свіжі помідори з саду — справжнє задоволення, тому нестерпно бачити помідор у середині зростання з зім'ятою гнильною плямою на кінчику.

Верхівкова гниль томатів є поширеною проблемою для садівників. Її причина полягає у нездатності рослини засвоювати достатню кількість кальцію для дозрівання плода. Інші овочі, такі як солодкий перець, баклажани та кабачки, також можуть бути схильні до квіткової гнилі.

Верхівкова гниль квіток може бути сигналом про те, що у ґрунті недостатньо кальцію. Навіть якщо у ґрунті достатньо кальцію, помідори могли перебувати в умовах, які блокують їхню здатність засвоювати його. На щастя, запобігти верхівковій гнилі томатів можна. Gardening Know How розповідає, як це зробити.

Як виявляється верхівкова гниль томатів

Коли томат добре цвіте, на ньому починають формуватись крихітні плоди. Листя може бути здоровим, рясним і зеленим. Зовні може здатися, що рослина сильна і очікується рясний урожай. Але під час формування плодів можуть виявлятися невеликі недоліки. Верхівкова гниль квіток томатів починається з невеликої цятки, але зрештою може призвести до псування всіх плодів. Зустрічаються як внутрішні, і зовнішні верхівкові гнилі суцвіть томатів. Зовнішню форму ураження легко помітити, але внутрішню ви не помітите, доки не розріжете плід.

Симптоми верхівкової гнилі томатів

Верхівкова гниль суцвіть томату починається на стадії формування плода, але пошкодження не обов'язково видно неозброєним оком, поки плід не почне дозрівати. Зазвичай проблема починається за першого збирання плодів та тих, які ще не досягли свого повного розміру. Пляма має вигляд неправильної форми, водянисто-коричнева або жовтувато-коричнева і росте, поки не знищить більшу частину плода.

Гнилизна зазвичай проявляється на кінці квітки плода, але іноді може виникати і з боків (ураження, що виникають на боках, схожі на сонячні опіки томатів). Згодом ураження поширюється, стає темнішим, а потім і чорним, м'якоть розм'якшується, а шкірка плода стає шкірястою. Власне, томат починає гнити. Місце поразки може заразитися чорною пліснявою. Це поширене захворювання томатів робить плоди несмачними, а також погіршує їхній зовнішній вигляд.

Томати / Фото: Credits

Що викликає гниття нижньої частини томату

Верхівкова гниль може бути фізіологічною проблемою або буває викликана несприятливими умовами, такими як заморозки або посуха, але в будь-якому разі винуватцем найчастіше є недолік кальцію або в ґрунті, або в нездатності рослини його засвоювати.

Кальцій відповідає за зміцнення клітинних стінок та шкірку помідора. Коли тканини на квітковому кінці плода деформуються, це дозволяє патогенам проникати усередину. Рослини з прискореним та пишним зростанням листя здаються найбільш сприйнятливими до цього захворювання. Крім того, інші впливи та стресори, такі як посуха або пошкодження коренів, можуть впливати на здатність рослини засвоювати кальцій. Такі стресори ушкоджують клітинні мембрани, що призводить до гниття плацентарного кінця плода.

Високі температури та надмірне сонячне світло також сприяють верхівковій гнилі у рослин томату. Кальцій переноситься від коренів до плодів за допомогою води, тому якщо у вас була посуха або ви недостатньо поливали помідори, ви можете побачити розвиток цього захворювання.

Як лікувати верхівкову гниль томата

Аналіз ґрунту перед садінням може запобігти гнилищу кінчиків помідорів, вказуючи на низький рівень кальцію. Тест також покаже високий рівень амонію та калію, які конкурують із кальцієм за засвоєння. Ось кілька порад:

Зачекайте, поки ваш ґрунт прогріється до 21 °C, перш ніж висаджувати розсаду.

Використовуйте вапно, додане до ґрунту за 2 місяці до посадки, щоб забезпечити pH ґрунту від 6 до 6,5.

Уникайте надмірного внесення добрив, особливо на ранніх етапах розвитку рослини.

Використовуйте добрива з низьким вмістом азоту.

Ключовим моментом є регулярне поливання. У міру того, як ваші помідори ростуть, стежте, щоб вони отримували достатньо води.

Помістіть навколо рослин трохи органічної мульчі, щоб зберегти вологу.

Ґрунт навколо коренів просочіть нітратом кальцію або хлоридом кальцію, розведеним водою.

Додаткові поради щодо верхівкової гнилі квіток

Ніколи не поливайте згори, а завжди поливайте помідори на рівні землі.

Надмірне поливання може призвести до загнивання коріння. Аналогічним чином, якщо коріння рослин висохне або заросте іншими, вони не зможуть виконувати свою роботу з перенесення достатньої кількості кальцію.

Плоди, уражені верхівковою гниллю, слід видалити та викинути. Хоча верхівкова гниль може зробити рослину вразливою для хвороб, вона не є заразним захворюванням і не поширюється серед плодів, тому, якщо ви не виявите серйозного дефіциту кальцію, немає необхідності в обприскуваннях. Видалення уражених плодів та продовження регулярного графіка поливання може усунути проблему для наступних плодів.

Якщо ви виявите, що вашому ґрунту не вистачає кальцію, ви можете додати трохи вапна або гіпсу або обприскати листя, щоб допомогти йому засвоїти кальцій. Якщо у вас є гарний помідор із гнилим кінчиком, відріжте гнилу частину та з'їжте залишок.

Помідори сливової та грушоподібної форми більш сприйнятливі до верхівкової гнилі.

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