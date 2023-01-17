Як авокадо допомагає схуднути

Авокадо є основним продуктом кето-дієти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів, тому що воно багате на поживні речовини, як-от калій, кальцій, магній і вітаміни групи В, а також є відмінним джерелом корисних жирів, яким надається перевага в кето-стилі життя. Навіть якщо ви не на кето-дієті, авокадо однаково варто додати до свого раціону. Видання Womans World перераховує деякі з багатьох способів, завдяки яким авокадо потенційно може допомогти вам схуднути.

Авокадо може приборкати ваш апетит

Унікальна суміш клітковини, корисних жирів та антиоксидантів, якими багате авокадо, є потужним тригером для гормонів, що приборкують голод. Згідно з дослідженням журналу Nutrition Journal, заміна однієї порції ваших звичайних рафінованих вуглеводів на авокадо знижує відчуття голоду на 40 відсотків.

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Авокадо може підвищити вашу здатність спалювати жир

Сполуки в авокадо допомагають нам поглинати до 15 разів більше жироспалювальних речовин з інших фруктів та овочів, прискорюючи втрату ваги, каже Майкл Грегер, доктор медичних наук, лікар, який спеціалізується на клінічному харчуванні.

Авокадо може допомогти зменшити жир на животі

В Канаді проводилося цікаве дослідження молекули жиру Avocatin-B, яка є унікальною для авокадо. Вона блокує клітинні процеси, пов'язані як з діабетом, так і з непоступливим жиром на животі. Відкриття допомагає пояснити, чому група вчених з Університету Іллінойсу виявила, що щоденне приймання авокадо перепрограмує жіночий організм, допомагаючи позбутися жиру на животі.

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Рецепт смузі з авокадо

Інгредієнти для однієї порції:

чверть склянки волоських горіхів

м'якоть половини авокадо

1 мірна ложка ванільного протеїнового порошку

1 столова ложка кето-сиропу для млинців

1 чайна ложка ванільного екстракту

чверть чайної ложки кориці

Приготування

Замочіть горіхи у воді, поки вони не стануть м'якими, приблизно на 2 години, потім злийте воду.

У блендері збийте всі інгредієнти, додайте 1 склянку води, 3 кубики льоду та щіпку солі.

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