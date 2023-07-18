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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
491
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на літо / Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Якщо ви в пошуку нових ідей манікюру, який би мав цікавий і яскравий вигляд у ці спекотні літні дні, зверніть увагу на дизайни нижче. Майстри пропоную в липні 2023 року використовувати ніжні відтінки, робити французькі манікюри з дизайнами, а також використовувати флористичні та фруктові мотиви.

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Дата публікації
Перегляди
491
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