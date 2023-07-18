Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Якщо ви в пошуку нових ідей манікюру, який би мав цікавий і яскравий вигляд у ці спекотні літні дні, зверніть увагу на дизайни нижче. Майстри пропоную в липні 2023 року використовувати ніжні відтінки, робити французькі манікюри з дизайнами, а також використовувати флористичні та фруктові мотиви.
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