Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Якщо ви у пошуках ідей для веселого манікюру, який можна зробити у серпні, то у цій добірці знайдете кілька актуальних ідей. Зараз у тренді яскраві дизайни з рожевими акцентами, золотом та французькі манікюри, але виконані різними відтінками.
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