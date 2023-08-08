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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
775
Час на прочитання
1 хв
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Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Якщо ви у пошуках ідей для веселого манікюру, який можна зробити у серпні, то у цій добірці знайдете кілька актуальних ідей. Зараз у тренді яскраві дизайни з рожевими акцентами, золотом та французькі манікюри, але виконані різними відтінками.

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Дата публікації
Перегляди
775
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