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Салат з ньокі: цікавий рецепт
Якщо вам набридли звичні поєднання типу «огірок-помідор», настав час скуштувати щось особливе — теплий салат із хрумкими ньокі, нутом і кремовим авокадовим соусом.
Цей рецепт — справжній скарб для тих, хто любить швидко, смачно та ситно поїсти. Його авторка — фудблогерка Amelie, яка знається на поєднанні текстур і смаків, тож вона розповіла про цей рецепт поживного салату.
Інгредієнти
Основа
паковання ньокі 400 г
варений нут 200 г
червона цибуля ½ шт.
оливки 1 жменя
рукола чи інша зелень 1 жменя
сир фета 80 г
Соус
стигле авокадо 1 шт.
кисломолочний домашній сир 100 г
сік лимона ½ шт.
паприка ½ ч. л.
оливкова олія 1 ст. л.
сіль
перець
тепла вода
Приготування
Розігрійте духовку до 180°C.
На деко, застелене пергаментом, викладіть ньокі та нут, збризніть оливковою олією, посоліть, перемішайте руками.
Запікайте 20–25 хв до золотавої скоринки. Ньокі мають підрум’янитися, а нут — стати хрумким. Для більшої хрумкості дайте овочам трохи охолонути просто на деку після запікання — вони «підсохнуть» і стануть смачнішими.
Поки все печеться, змішайте у блендері м’якуш авокадо, сир, сік лимона, спеції, сіль, перець і ложку олії. Додайте 1–3 ст. л. теплої води, щоб зробити соус кремовим. Він має нагадувати густу сметану чи гуакамоле.
У великій мисці змішайте запечені ньокі та нут, тонко нарізану цибулю, оливки, руколу і розкришений сир.
Соус додавайте вже перед подаванням, щоб хрумкі елементи не розм’якли.
Подавання
Салат найсмачніший теплим, щойно після збирання. Подайте його:
як основну страву до обіду чи вечері,
як гарнір до риби чи курки,
з келихом білого вина — ідеально для літньої вечері на терасі.
Цей салат — доказ того, що смачно не означає складно. Він має яскравий вигляд, чудову текстуру та смаковий баланс, насичений білком, клітковиною і корисними жирами. А головне — його можна приготувати менш ніж за 30 хв.