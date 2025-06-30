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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Салат з ньокі: цікавий рецепт

Якщо вам набридли звичні поєднання типу «огірок-помідор», настав час скуштувати щось особливе — теплий салат із хрумкими ньокі, нутом і кремовим авокадовим соусом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Салат з ньокі

Салат з ньокі / © Associated Press

Цей рецепт — справжній скарб для тих, хто любить швидко, смачно та ситно поїсти. Його авторка — фудблогерка Amelie, яка знається на поєднанні текстур і смаків, тож вона розповіла про цей рецепт поживного салату.

Інгредієнти

Основа

  • паковання ньокі 400 г

  • варений нут 200 г

  • червона цибуля ½ шт.

  • оливки 1 жменя

  • рукола чи інша зелень 1 жменя

  • сир фета 80 г

Соус

  • стигле авокадо 1 шт.

  • кисломолочний домашній сир 100 г

  • сік лимона ½ шт.

  • паприка ½ ч. л.

  • оливкова олія 1 ст. л.

  • сіль

  • перець

  • тепла вода

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 180°C.

  2. На деко, застелене пергаментом, викладіть ньокі та нут, збризніть оливковою олією, посоліть, перемішайте руками.

  3. Запікайте 20–25 хв до золотавої скоринки. Ньокі мають підрум’янитися, а нут — стати хрумким. Для більшої хрумкості дайте овочам трохи охолонути просто на деку після запікання — вони «підсохнуть» і стануть смачнішими.

  4. Поки все печеться, змішайте у блендері м’якуш авокадо, сир, сік лимона, спеції, сіль, перець і ложку олії. Додайте 1–3 ст. л. теплої води, щоб зробити соус кремовим. Він має нагадувати густу сметану чи гуакамоле.

  5. У великій мисці змішайте запечені ньокі та нут, тонко нарізану цибулю, оливки, руколу і розкришений сир.

  6. Соус додавайте вже перед подаванням, щоб хрумкі елементи не розм’якли.

Подавання

Салат найсмачніший теплим, щойно після збирання. Подайте його:

  • як основну страву до обіду чи вечері,

  • як гарнір до риби чи курки,

  • з келихом білого вина — ідеально для літньої вечері на терасі.

Цей салат — доказ того, що смачно не означає складно. Він має яскравий вигляд, чудову текстуру та смаковий баланс, насичений білком, клітковиною і корисними жирами. А головне — його можна приготувати менш ніж за 30 хв.

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