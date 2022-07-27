Тортилья зі шпинатом: іспанський рецепт

Ніжний омлет, картопля та шпинат чудово поєднуються у цій страві. Готувати її недовго, але результат вас потішить.

Складники:

шпинат — 400 г

картопля — 3 шт. великих, 4-5 середніх

цибуля — 1 шт.

часник – 1 шт.

яйця – 7 шт. злегка збитих

сіль – 1 ст. л.

перець – 1 ч. л.

оливкова олія

Приготування

Розігрійте духовку до 160 градусів. Картоплю наріжте тонкими скибочками, дрібно наржте цибулю, часник подрібніть і роздавіть пласкою частиною ножа.

Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям, налийте в неї трохи оливкової олії, протушкуйте шпинат на середньому вогні, додаючи його невеликими порціями і помішуючи, поки не стане темно-зеленим. Дайте шпинату охолонути.

Поверніть сковороду на вогонь і зменшіть його до слабшого, додайте оливкової олії, обсмажте цибулю до прозорості — близько 10-12 хвилин. Додате часник і обсмажуте ще хвилину. Влийте ще оливкової олії та обсмажте картоплю приблизно 10-15 хвилин, поки вона не стане м'якою, весь час перевертайте її. Потім додайте шпинат і перемішайте все на сковороді.

Злегка збийте яйця та влийте на сковороду. Мішати більше не треба. Обсмажуйте все протягом 3-5 хвилин, доки краї не почнуть схоплюватися, потім помістіть всю сковороду в духовку і готуйте ще 10-15 хвилин.

Дістаньте з духовки та переверніть тортилью на тарілку. Додайте сіль та перець.

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