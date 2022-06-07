Зелений борщ зі шпинатом: рецепт від Євгена Клопотенка

Це дуже легка і, разом з тим, насичена смаком перша страва.

Мене завжди дивувала назва цієї страви. Чому саме борщ, а не просто зелений суп? Але якщо не вдаватися в термінологію, хочу сказати, що зелений борщ — найкращий суп із зелені, який можна собі уявити. Дуже легкий і, разом з тим, насичений смаком. Я рекомендую приготувати його на овочевому бульйоні, використовуючи із зелені листя шпинату, петрушки і зелену цибулю.

Інгредієнти:

1 морква (велика або кілька маленьких)

2 цибулі ріпчастих (невеликого розміру)

2 картоплі

1 лавровий лист

1 пучок шпинату

1 пучок петрушки

1 пучок зеленої цибулі

2 ст. л. соняшникової олії

4 перепелиних яйця

на смак сіль і перець

Приготування:

Одну цибулину і половину великої моркви почистіть. Моркву поріжте на товсті пластини, а цибулю залиште цілою. Перекладіть овочі в каструлю ємністю 1,5 — 2 літри, залийте літром води, додайте лавровий лист і кілька пучків солі. Доведіть до кипіння і варіть овочевий бульйон протягом 20 хвилин. Можете сміливо додати в нього корінь селери і стебла кропу або петрушки для аромату. Цього разу у мене їх просто не виявилося. Одночасно з цим відваріть 4 перепелиних яйця — буде достатньо 4-5 хвилин кипіння, щоб вони повністю приготувалися. Коли бульйон буде готовий, видаліть шумівкою овочі та лавровий лист і залиште на маленькому вогні.

Фото: klopotenko.com

Другу половину моркви поріжте дрібними кубиками. Я люблю готувати зелений борщ з дрібною нарізкою овочів, щоб він швидше зварився.

Фото: klopotenko.com

Одну невелику цибулину дрібно поріжте.

Фото: klopotenko.com

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Дві невеликих картоплини почистіть і поріжте приблизно такими самими кубиками, як і моркву. Потрібно, щоб вони приготувалися одночасно.

Фото: klopotenko.com

Пучок шпинату добре промийте, зріжте нижню частину з корінням і поріжте на великі частини.

Фото: klopotenko.com

Пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі помийте, складіть разом і поріжте на великі частини. У петрушці використовуйте тільки верхню частину.

Фото: klopotenko.com

Додайте всі овочі і зелень в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії і варіть протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова.

Фото: klopotenko.com

Розлийте зелений борщ у тарілки і додайте в кожну по одному відвареному, почищеному та розрізаному на дві частини перепелиному яйцю.

Фото: klopotenko.com

Готувати — це просто!

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