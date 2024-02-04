Уггі, панами та екошкіра: Андре Тан назвав найпопулярніші речі цієї зими

Дизайнер склав перелік найпопулярніших речей, які змітали з полиць магазинів цієї зими.
Уггі
Справжній мастхев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею.
Екохутро
Ось вже не один сезон верхній одяг із штучного хутра залишається популярним і затребуваним. І це дуже стильно та екологічно.
Кольорова шкіра
Останні роки шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими.
Панами
Зимовий варіант панами має дуже незвичний вигляд. Її можна носити з пальтом та тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями.
В’язані речі
У тренді анімалістика, смужки та графічні візерунки.Незвичайності та креативу в’язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.
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