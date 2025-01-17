У червоній сукні та з улюбленою сумкою: королева Летиція відвідала церемонію

Дружина короля Філіпа VI була присутня вчора на врученні XIX жіночої премії Dexeus — заході, присвяченому святкуванню 30-річчя фонду, що проходив у приміщеннях університетської лікарні Dexeus у Барселоні.

Як президентка Почесного комітету Фонду Її Величність відповідала за вручення нагороди професору Аррі Кумарасамі, відомому фахівцю, який отримав визнання за свою роботу щодо запобігання невиношування вагітності та зниження материнської смертності.

Королева Летиція вручила "XIX Премію жіночого фонду Dexeus" у Барселоні

Захід не лише підкреслив важливість досліджень та прогресу в галузі жіночого здоров'я, але й послужив підтвердженням відданості королеви соціальним питанням та питанням охорони здоров'я.

Приїхала королева Летиція в улюбленій червоній сукні Dries Van Noten, доповнивши вбрання високими чорними чоботами із замші, широким поясом на талії та улюбленою сумкою Carolina Herrera. Також Летиція одягла сережки Gold & Roses з рожевого золота, діамантів та рубінів за 1680 євро та каблучку Coreterno за 975 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність розпустила волосся, зробила гарний виразний макіяж у теплих відтінках та мала, як завжди, дуже стильний вигляд.

Днем раніше, нагадаємо, королева з'являлася на публіці у твідовому костюмі, відвідавши захід у палаці маркіза Саламанки в Мадриді.

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