У чорній футболці та штанях хакі: стильна королева Ранія на зустрічі з підприємцями

Її Величність зустрілася з групою молодих підприємців та опублікувала фото із заходу.

Одягнена королева Ранія цього дня була у чорну об'ємну футболку та штани кольору хакі. Вона зробила укладання, макіяж, одягла золоті сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.

"Насолодилася компанією цієї групи молодих власників проєктів, які приносять дохід. Продовжуйте так само!", — підписала кадр королева Ранія.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам перший вихід на публіку невістки Ранії – принцеси Раджви, яка у серпні вперше стала мамою. Вона разом із чоловіком кронпринцем Хусейном сходила на футбольний матч.

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