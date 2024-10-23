У чорній футболці та штанях хакі: стильна королева Ранія на зустрічі з підприємцями

Королева Йорданії поділилася в Instagram новою фотографією.
Її Величність зустрілася з групою молодих підприємців та опублікувала фото із заходу.
Одягнена королева Ранія цього дня була у чорну об'ємну футболку та штани кольору хакі. Вона зробила укладання, макіяж, одягла золоті сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.
"Насолодилася компанією цієї групи молодих власників проєктів, які приносять дохід. Продовжуйте так само!", — підписала кадр королева Ранія.
Нагадаємо, нещодавно ми показували вам перший вихід на публіку невістки Ранії – принцеси Раджви, яка у серпні вперше стала мамою. Вона разом із чоловіком кронпринцем Хусейном сходила на футбольний матч.
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