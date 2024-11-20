Красуня в бежевій сукні: Єва Лонгорія вибрала вбрання на одне плече для церемонії

Відома акторка вирішила показати своє вміння бути гламурною та елегантною. У цьому вбранні вона мала дуже гарний вигляд.
49-річна зірка Єва Лонгорія відвідала захід ELLE 2024 Women in Hollywood, який відбувся у готелі Four Seasons Hotel Los Angeles у Беверлі-Гіллз.
На цьому гламурному вечорі вона продемонструвала багато блиску та краси завдяки своїй розкішній бежевій сукні від бренду Ralph Lauren.
Її вбрання було на одне плече, мало виріз на спині, а також невелике драпування на талії, яке підкреслювало її. Вся сукня Єви була розшита бісером.
Образ вона доповнила довгим волоссям, яке було трохи підкручене на кінцях, макіяжем і парою сережок з жовтими діамантами.
Також цей світський захід відвідали багато інших зірок, серед яких можна було помітити Селену Гомес, Демі Мур та Джуліанну Мур — всі вони вибрали також луки від Ralph Lauren, оскільки цей бренд був спонсором заходу.
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