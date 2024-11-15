Відмовилася від блонду: Кендал Дженнер позувала топлес і з новою стрижкою

Модель повернулася до свого натурального кольору волосся.
Нещодавно 28-річна американська модель та учасниця популярного реаліті-шоу – Кендалл Дженнер – перефарбувалася у блондинку та дефілювала подіумами та виходила у світ у новому образі.
"Мені знадобилося два дні, щоб отримати цей чудовий відтінок золотистого блонду", — розповідала її перукарка-колористка Дженна Перрі у коментарі для Vogue.
Але, мабуть, Кендал захотілося чогось нового, і вона вирішила повернути свій колір волосся і знову стала брюнеткою.
На нових знімках авторства фешн-фотографа Мерта Аласа модель позує топлес, прикриваючи оголені груди руками.
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Кендал демонструє і нову стрижку — стильний прямий боб, який знову в тренді цього сезону.
Нагадаємо, раніше ефектна Кендалл Дженнер знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою нового випуску журналу "M Le magazine du Monde". На обкладинці глянцю дівчина позувала у чорному напівпрозорому бюстгальтері Celine та з кольє у вигляді її імені на шиї.
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