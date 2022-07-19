Що вбиває кохання: 7 головних проблем у стосунках

Які слова, дії чи бездіяльність вбивають стосунки у парі? Психолог назвала сім найпоширеніших причин проблем у партнерстві.
Доктор Лаліта Суглані, дипломований психолог із Бірмінгема, у своєму посту в Instagram розповіла про головні проблеми, які вбивають стосунки у парі.
У своєму пості вона пояснила, що взаємини вимагають зусиль з обох сторін, і це вигляд це має по-різному для кожної людини.
Лікар Лаліта додала, що стосунки — це завжди робота і завжди процес.
Лікар виділила 7 головних речей, які можуть вбити стосунки:
- непрямо говорити про свої бажання та потреби;
- намагатися змусити іншу людину змінитись так, як ви того хочете;
- не намагатися зрозуміти думку вашого партнера;
- усунутися під час розбіжностей та важких розмов, використовувати неповажну лексику;
- не вибачатися і не брати на себе відповідальність;
- не мати життя поза стосунками, таке як хобі, зустрічі із друзями;
- ігнорувати травми, тригери чи минулий досвід вашого партнера.
Лікарка також попросила людей залишати коментарі про те, які з семи пунктів їм особливо сподобалися. І рекомендувала, якщо налагодити стосунки самостійно не вдається, звернутися за допомогою до фахівця.
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