Чому ми відчуваємо ком у горлі: розповідає лікар

Відчуття кому у горлі знайоме багатьом. Це неприємне явище може виникати раптово та викликати дискомфорт, який впливає як на фізичний стан, так і на емоційне самопочуття.

Лікар Володимир Яцків пояснив, що це може бути сигналом про різні проблеми в організмі, які не варто ігнорувати.

Захід кислого вмісту шлунка через стравохід у горло

Одна з найпоширеніших причин виникнення кома у горлі — це рефлюксна хвороба. Під час рефлюксу кислота зі шлунка підіймається по стравоходу та досягає горла. Це може викликати подразнення слизової оболонки, яке створює відчуття кома. Додатково можуть спостерігатися такі симптоми, як печія, кислий присмак у роті, а також біль у горлі.

Розв'язанням цієї проблеми може стати зміна раціону: уникання жирної, гострої та кислої їжі, а також зменшення споживання кави та алкоголю.

Хронічний тонзиліт

Це запалення піднебінних мигдаликів, яке може спричиняти постійне відчуття стороннього тіла у горлі. У мигдаликах накопичуються залишки їжі, бактерії та мертві клітини, які формують так звані "пробки". Це може супроводжуватися неприємним запахом із рота, болем при ковтанні та загальною слабкістю.

Лікування хронічного тонзиліту може включати регулярне промивання мигдаликів, приймання антибіотиків за призначенням лікаря чи навіть хірургічне видалення мигдаликів у важких випадках.

Інші можливі причини

Крім зазначених основних причин, відчуття кома у горлі може бути пов’язане з:

Стресом та тривожністю . Емоційне напруження часто провокує спазм м’язів горла, який викликає це неприємне відчуття. Розслаблення чи консультація з психологом можуть допомогти.

. Емоційне напруження часто провокує спазм м’язів горла, який викликає це неприємне відчуття. Розслаблення чи консультація з психологом можуть допомогти. Захворюваннями щитоподібної залози. Розширення чи вузлики на щитоподібній залозі можуть створювати тиск на горло. У такому випадку потрібне обстеження в ендокринолога.

Розширення чи вузлики на щитоподібній залозі можуть створювати тиск на горло. У такому випадку потрібне обстеження в ендокринолога. Алергічними реакціями. Набряк слизової оболонки горла через алергію може спричинити схоже відчуття. Важливо з’ясувати алерген і за потреби приймати антигістамінні препарати.

Набряк слизової оболонки горла через алергію може спричинити схоже відчуття. Важливо з’ясувати алерген і за потреби приймати антигістамінні препарати. Остеохондрозом шийного відділу хребта. Затискання нервів та судин у шийному відділі хребта також може провокувати неприємні відчуття в області горла.

Як уникнути проблеми

Для профілактики варто звертати увагу на загальний стан здоров’я. Здоровий спосіб життя, регулярне обстеження у лікаря та вчасне лікування хронічних захворювань допоможуть уникнути проблем із горлом. Якщо ви помітили, що відчуття кома у горлі виникає часто чи супроводжується іншими симптомами, обов’язково зверніться до спеціаліста.

Пам’ятайте, ваше здоров’я — це найцінніше і дбати про нього потрібно щодня. Не ігноруйте сигнали вашого тіла та своєчасно звертайтеся за допомогою.

Читайте також: