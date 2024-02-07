Що почитати: 5 історій про кохання на всі часи

Холодна Шотландія чи спекотна Австралія, витончене ХІХ чи бентежне XXI століття. Бізнесмени, актори, перукарі, музиканти, представники знаті чи навіть священники. В усі часи люди мріяли про кохання, іноді потай, говорили про нього, робили божевільні вчинки заради почуттів.

Марина Довженко, комунікаційниця видавництва Vivat, зібрала нові та вже класичні історії про кохання, неочікуване, нестримне й часом позбавлене логіки, але таке бентежне. Ці книжки варто читати, якщо вірите у кохання, й особливо варто, якщо не вірите.

Зимове сонцестояння (Розамунда Пілчер), видавництво РМ

У найкоротший день року в маленькому шотландському містечку перетнулися кілька самотніх людей, перетнулися не просто так – їхні життя вже дуже скоро зміняться.

Колишня акторка, яка втекла до глушини від міського галасу і сподівається почати життя з чистого аркуша. Колишній музикант, який покинув кар’єру, щоб одружитися. Тепер він віддає весь свій час вихованню і переконаний: щастя батьківства вартує будь-якої жертви. Жінка, яка повернулася додому з Австрії після невдалого роману з одруженим чоловіком і прагне влаштувати своїй 14-річній племінниці справжнє різдвяне свято, адже її мама й бабуся не можуть дійти згоди. Чоловік, який постійною роботою намагається заглушити біль після розставання з дружиною, яка кинула його заради іншого. Це історія про любов і зцілення, яку варто прочитати цієї зими.

Бріджертони. Віконт, який мене кохав (Джулія Куїнн), видавництво Vivat

Сучасна історія кохання на історичному тлі. Романи Джулії Куїнн захоплено читають мільйони читачів і читачок у всьому світі, а серіал про Бріджертонів б’є рекорди переглядів на Netflix.

Це друга книжка серії, її головним героєм є старший син родини – гульвіса Ентоні. Він уже обрав собі майбутню дружину, і єдина перешкода на його шляху – старша сестра обраниці, Кейт Шеффілд. Удень ця натхненна інтриганка зводить Ентоні з розуму своїм затятим бажанням не допустити заручин, а вночі, варто йому заплющити очі, переслідує в еротичних снах… Кейт не розділяє загальної впевненості в тому, що гультяї, коли вже виправляться, стають найкращими чоловіками, і прагне захистити від найгіршого з них сестру. А, може, власне серце?

Усе, що з нами навіки (Люсі Скор), видавництво Артбукс

Вона втекла зі свого весілля, щоб нарешті знайти справжнє кохання. Наомі тікає зі свого весілля до сестри-близнючки Тіни, яка ніколи не вирізнялася гарною поведінкою, до невеличкого містечка Нокмаут у штаті Вірджинія. Суперечки там вирішують старомодним способом: кулаками й пивом. Та майже одразу з’ясовується, що сестра ані краплі не змінилася: Тіна забирає гроші й машину Наомі, а натомість залишає її зі своєю донькою. І тепер Наомі застрягла тут з одинадцятирічною племінницею, без машини, роботи, дому, будь-якого плану та можливості покинути це місто.

Та на шляху їй трапляється бородатий перукар Нокс, який не терпить драми й романтику. Найкраще йому живеться на самоті, навіщо ще якісь стосунки? Але все летить шкереберть.

Мій коханий ворог (Саллі Торн), видавництво Vivat

Коли двоє не просто не терплять одне одного, а ще й змушені претендувати на одну посаду – з цього може вийти яскрава історія. Якщо додати, що цю парочку, попри всю ненависть, тягне одне до одного – отримаємо яскраву історію кохання.

Дебютний роман письменниці Саллі Торн – це класичний троп "від ненависті до кохання". Спонтанна й емоційна Люсі та педантичний і правильний Джошуа такі різні, але змушені працювати разом, а згодом і претендувати на посаду виконавчого директора. Якщо Люсі виграє, то стане начальницею Джошуа, а якщо програє, то звільниться. Тож вона стрімголов кидається у бій, але все летить шкереберть. Спочатку цей мерзотник проникає в її сни, а потім у порожньому ліфті її цілує…

Ті, що співають у терні (Коллін Мак-Каллоу), видавництво КСД

Історія кохання, випробувана часом. "Ті, що співають у терні" австралійської письменниці Коллін Мак-Каллоу – справжня перлина світової романтичної прози. Її вже прочитали понад 10 мільйонів читачів, а мінісеріал – досі один з найпопулярніших, знятих кілька десятиліть тому.

Меґґі, єдина донька в багатодітній родині працьовитих австралійських фермерів, від дитинства почувається зайвою. Лише одна людина розуміє і щиро співчуває її дитячим бідам – священник Ральф де Брікассар. У самотньому дівочому серці оселяється любов, здатна кинути виклик самим небесам… Як маленька пташка, що співає у терні свою першу й останню пісню, Меґґі несе своє кохання до Ральфа крізь життя, страждання, розлуки і втрати. Це класична вже історія про відданість, віру та самопожертву.

Читайте также: