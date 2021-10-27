Шанувальники у передчутті: до Києва їде легендарний рокгурт

Через 9 років до української столиці з концертом повертається гурт "Би-2".

До Києва їде з концертом легендарний рокгурт "Би-2". Музиканти нарешті зберуть своїх українських шанувальників на концерті, який відбудеться на відкритому майданчику – на території Київської ВДНГ 21 травня 2022 року.

"Би-2", які скучили за Україною, є чим потішити шанувальників: вони привезуть своє нове шоу NewBest — наймасштабніше і видовищне в історії гурту.

На гостей концерту чекають заховливий дух сценографії та світлове шоу, а окрему увагу гурт традиційно приділить топовому, потужному звуку.

Музиканти відіграють свої забійні хіти, зокрема вони виконають чарт-топери 2020 і 2021 років: сингли "Пекло", "Депрессия" и "Бог проклятых" и "Нам не нужен герой".

Втім, фанати з усіх куточків України вперше почують у лайві багато пісень із сету: останній концерт "Би-2" у Києві відбувся далекого 2013 року. За цей час гурт встиг випустити два нових альбоми, визнаних шанувальниками найкращими в історії гурту, — і нині музиканти готуються до виходу нової платівки.

У головному шоу 2022 року візьме участь спеціальний гість – українська співачка та піаністка Марія Чайковська. Вона стала відомою у музичному світі як лауреатка міжнародних класичних та джазових фортепіанних конкурсів та фестивалів. 2011 року Марія стала справжньою інтернет-сенсацією після того, як виклала у Мережу кілька своїх авторських пісень. Слухачі знають пісні Чайковської з безлічі ТБ-проектів, серіалів та повнометражних кінофільмів.

Читайте також: Легендарні "Би-2" розповіли все, що думають про війну у новій пісні "Забрали в армию"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання