Про це не говорять публічно: скелети у шафі принцеси Софії

Сьогодні принцеса Софія, герцогиня Вермландська, є зразковою дружиною та багатодітною матір'ю, але на початку взаємин зі шведським принцом були складності. Почасти через бурхливе минуле життя дівчини. Про скелети в її шафі сьогодні й поговоримо.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Вона працювала офіціанткою та була моделлю

Переїхавши до Стокгольма після закінчення гімназії дівчина підпрацьовувала офіціанткою та моделлю. А коли Софії було 20 років, вона знялася топлес для відомого у Швеції чоловічого журналу Slitz, здобувши в результаті титул "Міс Slitz". Позувала майбутня принцеса для журналу топлес із удавом на шиї. Це було 2004 року. Сьогодні знайти ці фотографії в Мережі неможливо, мабуть, шведський королівський палац доклав зусиль, щоб підчистити цю сторінку історії невістки короля Карла Густава.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Знімалася у реаліті-шоу

Робота моделлю привернула увагу до Софії та принесла їй впізнаваність. Дівчину запросили до реаліті-шоу з елементами еротики, яке називалося "Готель Paradise", в якому група самотніх людей поселяється в розкішному курортному готелі і все, що відбувається, знімається на камеру.

А після закінчення цього проєкту Софія переїхала до Нью-Йорка.

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Фото: Getty Images

Відкрила власний йога-центр

Якби Софія не вийшла заміж за шведського принца, вона могла б стати успішною тренеркою з йоги. Живучи в Нью-Йорку, дівчина навчалася і незабаром відкрила свій власний йога-центр. Пізніше вона випустила свою лінію одягу для йоги. Софія мала амбітні плани щодо цієї роботи, але потім вона зустріла свого принца і все пішло зовсім за іншим сценарієм.

Має татуювання

Принцеса Софія має кілька татуювань, що дуже нетипово для королівських осіб. Річ у тім, що робила їх Софія ще до того, як стала членом шведської королівської родини.

Одне з них розташоване на правому боці принцеси біля грудей. Це великий метелик, який бачить тепер лише чоловік Софії або ж можуть побачити інші люди, коли принцеса відпочиває на пляжі. А також Софія має невелике тату у вигляді сонця на спині.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Через те, що Софія Хеллквіст працювала моделлю та знімалася оголеною для журналу, шведська публіка не прийняла її одразу як майбутню дружину принца Карла Філіпа. Навіть незважаючи на те, що він не претендує на шведський престол (оскільки посідає аж четверте місце в черзі і навряд чи колись міг би стати королем), його дівчину, а потім і наречену Софію, сильно критикували.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день оголошення про свої заручини / Фото: Getty Images

Навколо неї розгорнулося справжнє цькування після того, як її стосунки з принцом були розкриті публіці. Люди обговорювали і коментували все її минуле, те, який вона має вигляд і те, що вона не пара принцу.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Це відбувалося нетривалий час, а вже після їхнього із Карлом Філіпом весілля 2015 року народ змінив гнів на милість та прийняв принцесу.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп із синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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