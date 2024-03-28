Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрономи всього за три години виявили 49 невідомих галактик

Астрономи всього за три години виявили 49 невідомих галактик

Дослідники називають нові галактики "золотими самородками" / Фото: Associated Press

Вчені хочуть продовжувати дослідження.

Астрономи всього за три години виявили 49 нових багатих газом галактик за допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого в Південній Африці.

Про це пише Space.

Спочатку астрономи намагалися вивчити газ, з якого виникають нові зірки в одній радіогалактиці, але в підсумку виявили 49 нових астрономічних об'єктів. І зробили вони це під час спостережень, які тривали приблизно 180 хвилин.

Дослідники називають нові галактики "золотими самородками". Адже їхнє відкриття таке ж випадкове, як і виявлення перших шматків золота в Каліфорнії 1849 року, що й поклало початок золотій лихоманці в цьому штаті.

За словами вчених, вони не очікували виявити так багато галактик за такий короткий час і дослідити їхнє газове наповнення. Як показує дослідження, багато з відкритих галактик розташовані близько одна до одної і формують групи галактик.

Усі галактики мають різні форми і розміри, але деякі з них особливо вразили астрономів. Наприклад, на одному знімку видно чотири галактики, але три з них пов'язані між собою спільним газом.

Спостереження триватимуть й астрономи сподіваються виявити ще більше раніше невідомих багатих газом галактик.

Раніше вчені повідомили, що кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація