Астрономи всього за три години виявили 49 невідомих галактик

Астрономи всього за три години виявили 49 нових багатих газом галактик за допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого в Південній Африці.

Про це пише Space.

Спочатку астрономи намагалися вивчити газ, з якого виникають нові зірки в одній радіогалактиці, але в підсумку виявили 49 нових астрономічних об'єктів. І зробили вони це під час спостережень, які тривали приблизно 180 хвилин.

Дослідники називають нові галактики "золотими самородками". Адже їхнє відкриття таке ж випадкове, як і виявлення перших шматків золота в Каліфорнії 1849 року, що й поклало початок золотій лихоманці в цьому штаті.

За словами вчених, вони не очікували виявити так багато галактик за такий короткий час і дослідити їхнє газове наповнення. Як показує дослідження, багато з відкритих галактик розташовані близько одна до одної і формують групи галактик.

Усі галактики мають різні форми і розміри, але деякі з них особливо вразили астрономів. Наприклад, на одному знімку видно чотири галактики, але три з них пов'язані між собою спільним газом.

Спостереження триватимуть й астрономи сподіваються виявити ще більше раніше невідомих багатих газом галактик.

Раніше вчені повідомили, що кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

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