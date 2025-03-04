Береги Червоного моря стають рожевими: вчені повідомили причину

Береги Червоного моря стають рожевими. Зокрема таке приголомшливе явище можна спостерігати навесні поблизу найпівденнішого міста Ізраїлю, розташованого на березі бухти Акаба, Ейлата. Узбережжя там набуває рожевого кольору через мільйони крихітних ракоподібних з великими очима. Ці організми, ідентифіковані як амфіподи, належать до бокоплавовидних (Gammaridea) — підряду дрібних, ракоподібних ряду Amphipoda.

Про це йдеться у дослідженні на Ecology and Evolution.

Відомо, що місто Ейлат — це вихід Ізраїлю до Червоного моря й Індійського океану.

В період березня-квітня там масово "висаджуються на берег", тобто гинуть, морські ракоподібні. Зазначимо, що ці істоти мають важливу роль у харчовому ланцюгу. Їх споживають риби, птахи і навіть кити.

"Такі випадки серед пелагічних ракоподібних менш часті, але не рідкість. Тут ми досліджували випадки масової смертності гіперіїдних бокоплавів — численних представників пелагічного зоопланктону. У дослідженні ми розглядали послідовні випадки масового вимирання та викидання на мілину вільноживучих гіперіїд у Червоному морі протягом 2023 та 2024 років", — зазначили фахівці.

Вони досліджували три потенційні причини такої поведінки ракоподібних, а сме:

розмноження,

термічний стрес,

фізичні океанографічні умови.

"Ми додатково виконали глобальний огляд роїння гіперіїд і подій масової смертності з наукової літератури та репозиторію громадянської науки... Дані навколишнього середовища не вказують на умови термічного стресу. Також не виявлено доказів паразитарної інфекції. Тим не менш, попередні дослідження показали, що в умовах слабкого вітру, як було виміряно під час висадки на берег, у північній частині Акабської затоки розвиваються когерентні циклонічні вихори діаметром 5-6 км, які зберігаються близько доби. Ці вихори можуть перевищувати швидкості 100 см с−1 і, можливо, сприяли подіям гіперіїдного викиду", — додали вчені.

За їхніми словами, майбутні дослідження мають розкрити вплив таких подій на морські екосистеми.

Нагадаємо, раніше дослідники назвали рибу, яка вже десятиліттями становить загрозу для прісноводних водойм США. Цей вид не лише витісняє місцеві види, а й створює небезпеку для людей, адже у відповідь на рух човнів масово вистрибує з води, завдаючи травм.