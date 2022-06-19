Чому не можна пити каву перед шопінгом: відповідь здивує

Чому не можна пити каву перед шопінгом: відповідь здивує

Якщо ви намагаєтеся скоротити кількість імпульсивних покупок, вам варто утриматися від вживання кави.

Вчені провели експеримент у роздрібних магазинах — індустрії, де все частіше додаються кав'ярні біля входів.

Про це пише usf.edu.

Дослідження, проведене Університетом Південної Флориди, показало, що кофеїн впливає не тільки на те, що ви купуєте, а й на те, скільки грошей ви витрачаєте при покупках.

У своєму дослідженні фахівці виявили, що ті покупці, які випивали чашку кави з кофеїном перед тим, як піти в магазини, витрачали приблизно на 50% більше грошей і купували майже на 30% більше товарів, ніж ті, хто пив каву без кофеїну або воду.

"Кофеїн, будучи потужним стимулятором, що вивільняє дофамін у мозку, збуджує розум і тіло. В результаті людина стає неймовірно енергійною, імпульсивною та менше може себе контролювати, що призводить до безлічі непотрібних покупок і витрачених грошей", — сказав провідний автор дослідження Діпаян Бісвас із Університету Південної Флориди.

Раніше стало відомо, що дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

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